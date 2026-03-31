鉅亨網編譯陳韋廷
加密貨幣市場持續近六個月的暴跌仍未觸底，迫使產業從裁員縮編到業務轉型全面自救。自去年 10 月觸及 12 萬 6080 美元歷史高點後，比特幣 (BTC) 價格已經腰斬，其他加密資產跌幅更深。
根據 CoinGecko 最新數據，每月交易量料將創下 2024 年 1 月以來新低，僅為 2024 年美國總統大選後高點的不到三分之一，今年首季加密貨幣新創企業融資額約 29 億美元，季減 69%。
Coinbase Institutional 策略主管 John D"Agostino 表示，眼下形勢相當慘淡，但認為極度低迷的市場情緒往往預示著底部將至。
為求生存，企業紛紛轉向。舊金山新創 Button Labs 從比特幣收益產品轉攻 AI 驅動的交易工具，共同創辦人 Atif Khan 直言「坐等回暖非良策」。
與此同時，裁員潮同步蔓延。Gemini 年裁員 30%，Crypto.com 本月裁減 12%。 Gemini 臨時財務長 Danijela Stojanovic 透露，該公司正以「未來兩年交易量持續低迷」的保守假設規劃業務。
資本正加速逃離加密市場，湧向預測市場及股票、黃金等傳統資產。為此，Coinbase、Kraken 等交易所試圖轉型為綜合金融科技平台，擴大多市場交易、儲蓄支付及預測業務，直接與 Robinhood、Polymarket 等平台競爭。
同時，加密貨幣企業攜手證券交易所推廣代幣化股票－洲際交易所 (ICE) 以 250 億美元估值投資 OKX，那斯達克聯袂 Kraken 打造代幣化股票市場，1KX 創始合夥人 Lasse Clausen 更從里斯本遷往紐約，稱產業下一階段「核心在於綁定華爾街」。
然而，股票投資人對加密貨幣的信任已經因為上一輪牛市崩塌而動搖，借貸市場這一昔日「印鈔機」也嚴重萎縮。Aave 平台上 USDC 年化報酬率跌至 2.2%，遠低於 2025 年 11 月的 6%；Ethena 發行的 USDe 殖利率從 5.5% 降至 3.5%，規模縮水六成。
目前市場正在重演熊市模式：低量盤整、陰跌不止，若參照 2008年金融危機經驗，低迷期或長達數年。
監管迷霧更添寒意。川普政府雖曾承諾擁抱加密貨幣，但關鍵法案因產業與大型銀行博弈陷入僵局，至今停滯國會。部分高階主管私下擔憂法案今年難產，缺乏法律框架將嚇阻大型投資者。
D"Agostino 警告說：「我唯一系統性擔憂的是監管大幅倒退。若重回打壓技術、迫使產業外流的體系，那將是真正的系統性風險。」