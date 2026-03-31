根據安排，慈善午餐拍賣將於 5 月 7 日 (美西時間) 在 eBay( EBAY-US )平台開標，並於 5 月 14 日截止。最終得標者可攜帶最多 7 名賓客，於 6 月 24 日在美國內布拉斯加州奧馬哈與巴菲特及柯瑞夫婦共進午餐

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巴菲特表示，長年來觀察企業與非營利組織合作，能為社會帶來實質改變，因此持續支持具有影響力的公益項目，「這次活動是以新的方式再次集結，與我欣賞的人一同推動真正重要的工作」。

這項慈善午餐拍賣曾是巴菲特最具代表性的公益活動之一，最後一次舉辦於 2022 年，為長達 20 年的拍賣畫下句點。該活動歷年累計募得超過 5,000 萬美元，2022 年更創下 1900 萬美元的最高得標紀錄。過去得標者包括知名基金經理人艾因霍恩等人，而現任波克夏投資經理魏斯勒也曾以高價競標成功。