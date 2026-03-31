鉅亨網編譯許家華 2026-04-01 00:29

美國製藥巨頭禮來 (Eli Lilly) (LLY-US) 周二 (31 日) 宣布，將以最高 78 億美元收購 Centessa Pharmaceuticals (CNTA-US)，鎖定其開發中的嗜睡症新藥，進一步擴大在神經科學領域的布局。此筆交易包含 63 億美元現金對價，以及最多 15 億美元與藥品監管核准相關的里程碑付款。

根據協議，禮來將以每股 38 美元收購 Centessa，較前一交易日收盤價溢價 38%。若該公司候選藥物能在特定期限內獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 批准，禮來將額外支付最高 15 億美元。交易預計於第三季完成，仍需監管機構核准。

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消息公布後，禮來股價上漲約 3%，Centessa 股價則大漲 45%，顯示市場對此併購案反應熱烈。

Centessa 專注於開發新一代「食慾素 (orexin) 受體促效劑」，用於治療嗜睡症與特發性嗜睡症等睡眠障礙。該類藥物透過調節睡眠與清醒循環的核心機制，被視為神經科學領域的重要突破。禮來神經科學部門總裁 Carole Ho 表示，食慾素受體機制是「直接介入睡眠 - 清醒主開關的關鍵途徑」，具備廣泛應用潛力。

分析指出，此類藥物不僅可用於嗜睡症，未來亦可能拓展至阿茲海默症與憂鬱症等伴隨嗜睡症狀的神經疾病，市場潛力龐大。Oppenheimer 分析師 Kostas Biliouris 預估，若約四分之一患者接受治療，相關市場規模可達 150 億至 200 億美元，若適應症進一步擴大，銷售規模仍有上行空間。

不過，Centessa 並非唯一競爭者，日本製藥商武田製藥的同類藥物已進入 FDA 審查階段，最快可能於今年內獲批，搶先上市。Biliouris 預期，Centessa 產品可能要到 2028 年才會取得核准，但從中期臨床試驗數據來看，其療效有機會成為同級最佳。

禮來長期深耕神經科學領域，旗下抗憂鬱藥 Prozac 自 1987 年獲批後，成功奠定公司在製藥業的領先地位。近年來，公司亦推出治療早期阿茲海默症的新藥 Kisunla，並持續進行後續試驗，評估其預防疾病進展的潛力。

在資金來源方面，禮來正積極運用其熱銷減重與糖尿病藥物 Zepbound 與 Mounjaro 帶來的龐大現金流，加碼投資新藥研發與併購機會。今年稍早，公司亦宣布計畫收購細胞療法公司 Orna Therapeutics 以及專注抗發炎領域的 Ventyx Biosciences，顯示其擴張版圖的積極策略。