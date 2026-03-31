OpenAI狠斬Sora止損 矽谷算力飢渴浮上檯面

鉅亨網新聞中心 2026-03-31 18:30

曾被視為顛覆影視產業的 OpenAI 影片生成模型 Sora，在推出兩年後突遭關停。這不僅是單一產品退場，更反映矽谷 AI 產業正進入結構性調整期。在算力緊張與資本回報壓力下，美國 AI 巨頭開始從高耗能的消費級創新轉向國防與國家級應用等高確定性賽道，產業方向明顯轉變。

Sora 的隕落，首先源於最現實的「資源」困局。業界共識認為，當前的 AI 競爭已演變為純粹的資源戰爭。儘管美國致力於擴張資料中心，但電力與基礎建設的增長遠追不上算力需求的缺口。

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對於依賴微軟 (MSFT-US) 提供 GPU 的 OpenAI 而言，內部分配算力已變成「極其痛苦」的過程。在資源極度稀缺的背景下，高成本、低回報的項目成為首要削減對象。

據估算，生成一段僅 10 秒的影片，其單日運行的算力成本可能高達上千萬美元，而實際營收卻遠不及此。隨著資本市場進入新的週期，投資者不再接受「先投入、再驗證」的長期夢想，轉而要求在六個月內看到可衡量的商業回報。

在裁撤消費級項目的同時，OpenAI 卻同步宣布與美國國防部達成協議，將其先進模型部署於軍方機密網路。這一舉動意味著 AI 產業底線的集體後撤。

OpenAI 過去曾承諾不支援自主武器系統，如今卻在對手 Anthropic 堅守倫理底線而被列為「供應鏈風險」之際選擇「接盤」。這反映出美國 AI 產業正將目光轉向最後的藍海——公共部門（To G）。

相較於競爭激烈的消費市場，公共部門尤其是國防領域，不僅預算穩定、不追求即時獲利回報，且風險容忍度更高。這種轉向將技術研發與軍事能力深度綁定，利用公共資金為資本開路，試圖透過軍事化的「試驗田」來實現技術突破。

這不僅是企業的經營策略，更是美國戰略界鼓吹 AI 「軍備競賽」的直接產物，將打敗競爭對手置於安全與倫理之上。

人命風險下的技術迭代

這種「邊用邊改」的激進路線正隱含著巨大的社會與人命代價。AI 目前存在的「幻覺」與準確率問題，在民用場景或許僅是體驗不佳，但在攸關民生與國防的領域卻可能釀成災難。

據統計，部分軍事 AI 專案在惡劣環境下的識別準確率僅約三成，一旦投入實戰，決策失誤後果將無法挽回。