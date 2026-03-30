鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-30 09:10

由於美國與伊朗未能就停火協議釋放一致信號，加上油價持續居高不下，加劇通膨憂慮，美股遭遇近四年來最長周線跌勢紀錄。道瓊、標普 500 和那斯達克綜合指數均連 5 周走跌，道指較 2 月高點回落逾 10%，正式進入技術性回調區間。

目前，市場情緒與中東局勢及油價走勢深度綁定，地緣政治風險主導投資者決策。

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經濟數據方面，標普全球美國製造業 PMI 升至 52.4，優於預期，服務業 PMI 卻回落至 11 個月低點 51.1。密西根大學消費者信心指數跌至 53.3，創去年 12 月以來新低，未來一年通膨預期更激增至 3.8%，創去年 4 月以來最大增幅紀錄。亞特蘭大聯準銀行更將美國首季 GDP 成長預期從 2.3% 下調至 2%，反映經濟動能放緩。

費城聯準分行主席保爾森與里奇蒙聯準分行主席巴爾金相繼指出，中東衝突為通膨與經濟成長帶來「新風險」。

油價上揚不僅打擊消費者信心，亦推高航空、貨運等成本，進一步擠壓家庭與企業支出。美債殖利率持續攀升，10 年期觸及去年 7 月以來新高的 4.424%，市場對 Fed 今年降息的預期已完全消散，甚至開始反映升息可能性。

類股表現方面，通訊服務、科技及非必需消費類股成為重災區。Meta 股價單周暴跌逾 11%，主要受到訴訟敗訴及監管壓力拖累；Alphabet 與微軟分別下挫近 9% 及 7%，反映市場對成長股信心轉弱。投資人關注特斯拉即將公佈的交付數據，以及 SpaceX 可能提交的史上最大規模 IPO 申請，尋求市場新動能。

嘉信理財指出，當前市場技術面已呈超賣，但關鍵支撐位失守後，修復需要時間。若中東局勢出現實質緩和，股市有望強勁反彈，然而在停火協議前景未明下，恐將繼續波動。

分析師警告，若油價長期維持每桶 140 美元以上，美國經濟可能陷入衰退，而 AI 等關鍵領域的投資雖具韌性，亦面臨供應鏈與電力供應的潛在衝擊。