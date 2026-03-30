鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-30 11:50

雙線資本創辦人、「新債王」岡拉克上周五 (27 日) 發出嚴厲警告，直指長達 40 年的美債殖利率下行周期已宣告終結，美國正面臨不可持續的債務危機。

岡拉克在接受專訪時預測，隨著美國國債逼近 40 兆美元大關，長期利率在衰退中反而可能上升，甚至出現強制削減國債票息的「軟違約」重組風險。有鑑於此，岡拉克建議投資人拋售美股，轉戰新興市場，並建構包含短期固定收益、現金與大宗商品的防禦性組合，靜待市場泡沫破裂後的抄底時機。

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岡拉克首先對聯準會 (Fed) 的貨幣政策路徑進行修正。他直言 Fed 並非利率引領者，而是跟隨者，並稱兩年期美債殖利率與聯邦基金利率的歷史相關性決定了降息短期內難以成真。相反地，若油價持續居高不下，Fed 下一步行動甚至可能是升息。這一觀點徹底顛覆市場對 Fed 今年將降息的樂觀共識。

針對當前華爾街熱捧的私人信貸，岡拉克則使用「徹頭徹尾的災難」這一嚴厲措辭，並將其與 2006 年次貸危機前夕相提並論。

岡拉克揭露了私人信貸不透明的估值亂象，指出流動性錯配的致命缺陷，並預警今年 6 月前後將迎來大規模的贖回擠兌與行業洗牌。

具體部位配置上，他則建議 25% 配置十年期內高評等固定收益，15% 配置大宗商品，其中 5% 為黃金，20% 持有現金，剩餘部分佈局非美權益資產。他還強調，黃金已不再是邊緣資產，而是央行持續需求的真實貨幣。

訪談中最令人震驚的部分是對美國債務終局的推演。岡拉克認為，當債務突破 40 兆美元心理關口，每年近 2 兆美元的利息支出將壓垮財政。屆時，即便在經濟衰退中，長端利率也可能因赤字擴大而上升。

岡拉克指出，為化解危機，美國政府極可能透過行政手段強制重整國債，直接下調票息。為此，雙線資本已採取極端防禦措施，拋空所有長期國債，並將持倉置換為低息短債以規避「軟違約」風險。