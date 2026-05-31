鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-31 15:20

藍色起源（Blue Origin）旗下 New Glenn 火箭日前在美國佛羅里達州發射台進行引擎測試時發生爆炸，唯一發射場地遭徹底摧毀。這場意外表面上為勁敵 SpaceX 掃清障礙，實則在資本市場引發連鎖反應，也讓即將上市的 SpaceX 展現出罕見的低調與自持。

事故發生後，股市的反應耐人尋味。當天，Rocket Lab (RKLB-US) 與 Firefly Aerospace(FLY-US) 股價分別下跌 3% 與 6%。

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分析指出，這說明當重大事故發生時，市場往往選擇重新評估整體產業，而非單純將利多轉向競爭對手。

就短期影響而言，這場爆炸對 SpaceX 的利好顯而易見。根據《The Information》報導，發射場重建工作預計耗時約一年，花費數千萬乃至數億美元，代表 New Glenn 最快要到明年春天才有可能重新升空。

NASA 原本計劃在未來數年的月球探測任務中，由 SpaceX 與藍色起源共同分擔發射工作。

而 New Glenn 的長期停飛，幾乎可以確定將迫使 NASA 更大程度依賴 SpaceX，或推遲相關計畫以等待藍色起源恢復運作。

此外，分析指出，New Glenn 的延誤也將直接舒緩 SpaceX 旗下 Starlink 所面臨的競爭壓力。

按原定計畫，New Glenn 的下一次任務是將 48 顆衛星送入軌道，服務於亞馬遜 (AMZN-US) 尚未上線的「Leo」；此後還預計為另一家 Starlink 競爭對手 AST SpaceMobile (ASTS-US) 執行發射任務。

分析指出，Starlink 去年貢獻了 SpaceX 營收的主要來源，上述競爭對手的發射計畫受阻，無疑為其減輕了近期壓力。

此外，這場事故還可能對藍色起源尚在醞釀中的外部融資計畫造成打擊。迄今為止，貝佐斯（Jeff Bezos）是藍色起源的唯一投資方。

據英國《金融時報》今年 3 月報導，藍色起源正考慮首次引入外部資金，以加速業務擴張。然而，一場發射台爆炸事故無疑將加深潛在投資人的疑慮，令這一融資進程更趨複雜。

馬斯克選擇克制，盤算上市後的信譽資本

儘管馬斯克與貝佐斯多年來在商業太空領域針鋒相對，雙方隔空交火與公開較勁早已不是新聞，但這次面對藍色起源的挫敗，馬斯克並未選擇冷嘲熱諷，而是表達關切與支持。

分析指出，這樣的態度轉變，背後其實反映出現實的商業考量。

SpaceX 並非沒有經歷過類似打擊。2016 年，一枚獵鷹 9 號火箭在佛州發射場進行測試期間發生爆炸，不僅造成重大損失，也使相關發射設施停擺超過一年。

對於航太企業而言，一次事故可能意味著數月甚至數年的延誤，因此 SpaceX 深知這類挫折所帶來的衝擊。

此外，隨著 SpaceX 未來朝資本市場邁進，市場對其營運表現的檢視勢必更加嚴格。

考慮到火箭研發與太空探索本身就伴隨高風險，即使是產業領導者，也難以保證永遠不會遭遇失敗。