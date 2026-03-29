鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-29 10:00

隨著油價飆升及通膨預期抬頭，期貨市場反映聯準會 (Fed) 升息機率增加，在此情況下，美國總統川普屬意的新屆 Fed 主席人選華許 (Kevin Warsh) 雖然誓言降息並推動「體制變革」，但野心勃勃的議程正因現實環境而面臨嚴峻考驗。

華許接掌Fed時機尷尬！高油價、縮表與制度抗性成三大難關 (圖:Reuters/TPG)

高油價與降息願景的衝突

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CNBC 報導，華許面臨的最直接挑戰，是每桶 100 美元的油價及由此引發的通膨威脅，這與他將推動的大幅降息背道而馳。目前市場預估 12 月升息機率達 35-40%，且未來 16 個月內均未反映降息預期。

此外，華許主張人工智慧 (AI) 將快速提升生產力，使經濟能在不引發通膨的情況下維持高成長。

然而，此觀點在 Fed 內部遭遇質疑，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 便警告，過度依賴生產力增長可能導致經濟過熱，決策應更為審慎。

縮表的制度抗性

華許主張在降息的同時，大幅縮減 Fed 高達 6.7 兆美元的資產負債表。他認為持有龐大的資產變相墊高利率，並干預了應屬於財政政策的領域。他希望藉此釋放資金、增加放款，讓銀行間恢復準備金交易。

然而，歷史經驗顯示，縮表極具風險。2013 年的「縮減恐慌」(Taper Tantrum)、以及 2019 年準備金不足引發的利率飆升，都是前車之鑑。

此外，華許若減持 2 兆美元的抵押擔保證券 (MBS)，可能推升房貸利率，這與川普要求房地美、房利美擴大買入抵押擔保證券(MBS) 以支持房市的指令，產生矛盾。

溝通策略大洗牌：廢除點狀圖？

華許也計劃徹底改變 Fed 的溝通方式，包括廢除衡量官員利率預測的「點狀圖」(dot plot)。他批評 Fed 目前採用的「前瞻指引」(forward guidance) 是過度分享資訊，讓官員在 2021 年通膨攀升時，因受限於先前的承諾而延誤升息時機，損害到 Fed 公信力。

若 Fed 大幅縮減透明度，對長期習慣解讀官員字裡行間訊息的市場而言，將造成巨大衝擊。

主席權力與盟友支持

儘管障礙重重，華許若通過參議院提名，仍掌握主席的核心權力：設定會議議程並領導強大的研究部門。在理事會中，華許可望獲得華勒 (Chris Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman) 等川普任命官員的支持。