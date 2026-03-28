鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-28 22:20

根據特斯拉於 26 日官網公布、來自德意志銀行、高盛、富國銀行、摩根士丹利、瑞銀集團、摩根大通與匯豐銀行等機構的 23 位分析師預測，今年市場平均預計其電動車交付量將達約 169 萬輛，低於去年 12 月約 175 萬輛的預期。

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其中，Model 3 與 Model Y 的平均預估交付量為 1,623,697 輛，其他車型，包括 Model S、Model X 以及 Cybertruck 電動皮卡，則預計交付 60,685 輛。

此外，分析師還預測，特斯拉今年的儲能產品裝機量將上看 65.2GWh。

即使分析師已下調預測，今年特斯拉的年銷量仍略高於 2025 年的 164 萬輛。

彙總數據顯示，特斯拉今年第一季度交付量預計達 364,645 輛，較去年同期增長約 8.6%。

其中，Model 3 與 Model Y 的預估交付量平均為 351,179 輛，其他車型如 Model S、Model X 及 Cybertruck 則預計交付 13,946 輛。

這是特斯拉連續第二個季度發布分析師的初步銷量預測。上一季度，特斯拉的最終交付量未達公司自身彙總數據及《彭博》統計的市場預期。

去年第一季度，特斯拉銷量承壓主要受到兩個因素影響：一是首席執行長馬斯克在川普政府任職及其爭議性政治言論引發市場抵制；二是最暢銷車型 Model Y 改款導致生產進度放緩。