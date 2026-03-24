Fed戴莉：利率目前沒有單一最可能路徑
鉅亨網編譯余曉惠
舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，除非伊朗衝突能迅速解決、讓聯準會 (Fed) 得以把油價上漲視為暫時性因素，否則目前仍不清楚 Fed 下一步的利率走向。
戴莉周一 (23 日) 在 LinkedIn 發文說：「目前沒有單一的、最可能路徑。」她表示，長期的衝突可能增加通膨升溫的風險，但也可能導致勞動力市場走弱，這使 Fed 在兩大職責——物價穩定與充分就業——陷入緊張對峙。
她說：「在政策處於有利位置的情況下，我們需要保持彈性，以因應快速演變的風險。」
兩大經濟路徑：暫時性衝擊 vs. 停滯性通膨
戴莉勾勒出美國經濟的兩大可能路徑。第一種情境是地緣政治緊張局勢迅速緩解，帶動原油與能源價格回落。
在第一種情境下，能源成本上升引發的通膨衝擊將證明只是暫時性的。換句話說，只要通膨預期維持穩定，決策者便能對短期的價格壓力「不予理會」，並維持穩定的政策立場。
然而，戴莉對第二種情境提出警告：若衝突長期化，總經情況也將截然不同。若能源供給持續中斷，物價可能居高不下，造成通膨升溫並拖累經濟活動。
在第二種情境下，美國可能面臨經濟成長放緩、通膨上升及勞動力市場走弱的雙重挑戰。
拒絕過度明確指引
戴莉同時反駁要求 Fed 提供更明確「前瞻指引」(forward guidance) 的呼聲。她指出，在高度不確定的環境中提供過於準確的訊號，恐怕會創造出「虛假的確定感」。
她認為，Fed 的做法應該以承認不確定性、評估多種情境為核心，無論展望如何發展，都必須專注在實現物價穩定與支持就業上。
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