鉅亨網新聞中心 2026-03-27 23:00

過去幾周以來，美國總統川普頻頻針對荷姆茲海峽發出最後通牒，要求完全的航行自由，曾揚言若伊朗不從，美方將採取「迅速且猛烈」的反擊，卻遭遇伊朗仍堅守防線與持續管制，導致通行量幾乎癱瘓，並促使他本周的立場轉向。

川普對荷姆茲海峽立場轉向：從「自動開放」到承認伊朗控制權 (圖:Shutterstock)

Yahoo Finance 報導，川普本周對荷姆茲海峽立場轉向，儘管看起來還有些不情願，但已在公開場合默默承認德黑蘭有能力掌控這條僅 21 英里寬、攸關全球能源命脈的水道。

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川普上周五曾說，「在特定時刻，(荷姆茲海峽)會自動開放」，然而在周四 (26 日) 的內閣會議上，川普注意到伊朗正準備向通行船隻收取費用，並說：「他們不該這樣，但他們在某種程度上確實正在這麼做。」

川普還提到和平談判中的內容，他說，伊朗代表承諾放行「八艘大型油輪」通過海峽，最後也確實履行諾言。這番表態，似乎證實伊朗的舉動讓川普留下深刻印象。

白宮正致力於快速結束戰爭，並平息這場被日益視為「史上最大石油衝擊」所翻動的能源市場。自 2 月 28 日戰爭爆發以來，布蘭特原油與西德州原油期貨均已大漲約 40%，目前全球基準油價約在每桶 100 美元。

貝萊德 (BlackRock) 執行長芬克 (Larry Fink) 本周警告，若戰事結束後伊朗仍對海峽構成威脅，油價可能飆升至每桶 150 美元，並引發全球經濟衰退。

航運受限 僅伊朗「預先批准」者可通行

川普言論的轉變反映出中東地區的現實狀況：伊朗掌握著通行否決權，得以讓目前的航運量大幅縮減。船舶追蹤服務商 MarineTraffic 周三指出，荷姆茲海峽似乎僅對伊朗「預先批准」的對象開放，部分船隻甚至被遣返。

在伊朗戰爭爆發約十天後，川普開始注意到荷姆茲海峽問題，並下達以下一連串通牒：

3 月 9 日： 川普宣稱若伊朗阻礙石油流動，美國的打擊將比目前「重二十倍」。

3 月 10 日：針對水雷問題發布第二次通牒。

3 月 13 日：宣布攻擊哈格島 (Kharg Island) 軍事目標，並威脅若伊朗干擾航行，將摧毀其石油設施。

3 月 21 日： 川普要求伊朗在 48 小時內「完全開放且無威脅」，否則將「摧毀各類電廠」。

川普目前以談判具成效為由撤回最後一項通牒。在周四內閣會議後，他進一步宣布把「摧毀能源電廠」的計畫再推遲 10 天，讓談判可持續進行至美東時間 4 月 6 日晚間 8 時。

川普周四表示，伊朗本周允許 10 艘載滿原油的油輪是通過荷姆茲海峽，這些船隻懸掛著巴基斯坦——談判調解國——的國旗，雖然這個數量遠低於戰前的每日超過 100 艘船，但川普仍下了結論：「我想我們正與正確的人打交道。」