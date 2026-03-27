鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-27 19:20

據《彭博》報導，兩艘與中國國營中遠海運相關的大型貨櫃船，周五 (27 日) 試圖經由荷姆茲海峽駛離波斯灣，但在伊朗附近突然掉頭駛回。

彭博：兩艘中國貨櫃船試圖經荷姆茲海峽出海 隨後掉頭(圖:shutterstock)

根據彭博編譯的船舶追蹤數據，這兩艘船分別是「中海印度洋號」(CSCL Indian Ocean) 與「中海北冰洋號」(CSCL Arctic Ocean)，它們更改了信號以標示其為中國船東及船員，並從杜拜附近海域向東北航行，但在靠近荷姆茲海峽狹窄開口處的伊朗拉拉克島 (Larak) 和格什姆島 (Qeshm) 附近折返。

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這種標示中國所有權的策略，先前曾被其他散裝貨船與油輪使用過，藉此確保安全通過水域，這是中遠海運船舶首次嘗試以此方式通行。

伊朗戰爭已導致這條關鍵水道實質上關閉，切斷了海灣地區向全球市場供應的原油、天然氣與成品油，進而推高能源價格。目前該海域的船隻流量已縮減至極少，近期僅有與德黑蘭有關的船舶 (如液化石油氣運輸船) 通行。

伊朗透過攻擊船隻和言語威脅加強了對荷姆茲海峽的控制，迫使船東將船隻留在海灣內，或拒絕讓船隻駛入該地區。部分船隻似乎是經由德黑蘭批准的航線離開，而伊朗也表示計畫開始對通過海峽的船隻徵收通行費。

根據《彭博》數據，這兩艘於二月下旬進入波斯灣的貨櫃船，其受益所有人為中遠海運集團的子公司「中遠海運發展有限公司」，且均懸掛香港旗。資料庫 Equasis 顯示船舶管理公司為上海海運公司，但相關評論請求並未獲得中遠海運集裝箱運輸有限公司的回應。