伊朗放行10艘油輪過荷姆茲海峽 川普：是給美國的「禮物」稱正與對的人談

鉅亨網編譯許家華 2026-03-27 04:00

美國總統川普周四 (26 日) 表示，伊朗本週允許 10 艘載滿原油的油輪通過荷姆茲海峽，形容此舉為送給美國的「禮物」，並稱此舉顯示伊朗「真實存在且立場穩固」。這番說法進一步揭示他兩天前提及但未說明細節的「能源相關禮物」。

（圖：Shutterstock)

川普是在內閣會議中做出上述發言，並強調美國與伊朗之間「正在進行非常實質的談判」，儘管德黑蘭方面否認雙方存在直接對話。美國中東特使 Steve Witkoff 在會中表示，區域內及其他國家已多次向美方接觸，表達希望協助以和平方式結束衝突的意願。

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Witkoff 指出，美方已提出一項包含 15 點內容的和平框架，並透過巴基斯坦作為中介轉交伊朗。不過伊朗官方媒體周三報導，德黑蘭已拒絕美方停火提議，並提出自身條件清單，其中包括要求取得荷姆茲海峽的主權。該海峽自衝突爆發近四週以來幾乎處於封鎖狀態。

川普此前甚至提到，不排除由「我與最高領袖共同管理」海峽的可能性。對此，Witkoff 表示總統已指示相關談判細節須保持機密，不會透過媒體進行協商，僅稱「將觀察後續發展」。

川普進一步描述所謂「禮物」的過程稱，伊朗最初表示將允許 8 艘油輪通行，「隔天就會啟航」。他表示起初未特別在意，但在觀看《Fox News》報導後，才注意到「8 艘滿載原油的大型油輪正穿越荷姆茲海峽」，並稱這些船隻可能懸掛巴基斯坦國旗。

他續稱，伊朗隨後對某些言論致歉，並再增加 2 艘油輪，最終共有 10 艘通過。他表示此舉讓他認為「正在與正確的對象打交道」。

在軍事情勢方面，川普與國防部長 Pete Hegseth 均強調，美方已對伊朗軍事能力造成重大打擊。川普指出，原先預估需 4 至 6 週完成的軍事任務，目前進度已「大幅超前」。

不過他也坦言，伊朗仍具備干擾荷姆茲海峽通行的能力，這是尚未解決的風險。該海峽每日約有 2000 萬桶原油通過，占全球海運原油約四分之一。川普警告，即使風險僅剩 1%，也可能意味著價值數十億美元的油輪遭飛彈擊中，「這是不可接受的」。