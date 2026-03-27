鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-27 12:27

美國總統川普周四（26 日）表示，伊朗允許 10 艘油輪通過荷姆茲海峽，是送給美國的「大禮」（present）。數據顯示，近日通過荷姆茲海峽的航運活動的確有所增加，印證了川普的說法。

大摩數據印證川普口中「大禮」，荷姆茲海峽流量明顯增加。（圖：Shutterstock）

川普周四在內閣會議上說，伊朗允許 10 艘油輪通過荷姆茲海峽，這是伊方為展現談判誠意而送的一份「大禮」，談判「找對了人」。

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據《Investing》報導，摩根士丹利提供的數據也顯示了類似趨勢，他們觀察到 3 月 26 日有三艘油輪從荷姆茲海峽向外航行，並且將前一日通行船隻數量估計從零上修至兩艘。

從過去幾天的情況來看，摩根士丹利估計，自 3 月 23 日至 26 日以來，已有 12 艘船隻通過荷姆茲海峽。這個數據與 3 月 19 日至 22 日這四天的紀錄相比，明顯增加——當時僅記錄了三艘船隻通過。

伊朗戰爭爆發後，荷姆茲海峽這一世界上最重要的能源咽喉要道的運輸幾乎完全中斷。如今海峽通行量仍微不足道，但運輸量增加至少釋出一個積極信號，能夠減輕一些市場人士的擔憂。

據航運專業媒體《勞埃德船舶日報》（Lloyd"s List）報導，自戰爭爆發後，近日累計已追蹤到逾 20 艘船隻通過荷姆茲海峽，大多數為希臘所有，接著是印度、巴基斯坦和敘利亞。

消息人士透露，船舶營運商被要求在通行前聯繫與伊斯蘭革命衛隊有關的指定仲介機構，提交國際海事組織編號、所有權鏈、貨物清單、目的地和完整船員名單等文件。

仲介機構隨後將文件轉交給伊斯蘭革命衛隊海軍霍爾木茲甘省指揮部，進行制裁篩查、貨物優先級審查和「地緣政治審查」，目前優先考慮石油運輸船。