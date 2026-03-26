鉅亨網編譯許家華 2026-03-27 06:20

伊朗政府駐西班牙大使館週四 (26 日) 表示，鑑於西班牙對國際法的尊重，伊朗對來自馬德里的任何請求持「開放態度」，並特別標註荷姆茲海峽，這是伊朗首次對歐盟國家做出此類讓步。

雖然西班牙的商船隊規模相對較小，但該國是首批譴責美國與以色列對伊朗發動攻擊的國家之一，並斥責該戰爭為魯莽且非法。

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該使館在社群平台 X 上發文指出：「伊朗認為西班牙是遵守國際法的國家，因此對任何來自馬德里的請求都保持開放態度。# 荷姆茲海峽」此言論發表之際，正值中東局勢升溫，且荷姆茲海峽航運安全再度成為全球能源市場焦點。

然而，西班牙外交部長何塞 · 曼努埃爾 · 阿爾瓦雷斯 (Jose Manuel Albares) 表示，並不理解伊朗聲明所指內容，並強調西班牙長期支持對伊朗制裁，包括將伊朗革命衛隊列為恐怖組織。他同時呼籲伊朗與相關各方降低衝突、透過外交與談判解決爭端。

在能源運輸方面，荷姆茲海峽約承載全球約五分之一的石油與液化天然氣 (LNG) 運輸量，但近期因戰事影響，部分航運一度大幅受阻。外界指出，此次衝突已幾乎中斷該海峽大量油氣運輸，對全球供應鏈造成壓力。

不過近期出現部分緩和跡象，包括一艘泰國油輪在與伊朗協調後成功通過海峽，馬來西亞總理亦表示該國船隻獲准通行，顯示部分國家可能透過外交方式恢復有限航運。路透社周二曾披露伊朗外交部致聯合國的一份照會，內容提到「非敵對船隻」若與伊朗當局協調，即可過境該海峽。

同時，美國總統川普亦在週四表示，伊朗可能允許約 10 艘油輪作為「善意舉措」通過海峽，其中包括部分巴基斯坦籍船隻，但相關安排尚未獲正式確認。

根據西班牙船東協會（ANAVE）2025 年 6 月的報告，目前西班牙籍商船規模已降至 20 年低點，截至報告當下僅有 91 艘懸掛西班牙國旗船隻，其中僅 6 艘為油輪、13 艘為天然氣運輸船。多數由西班牙船東控制的 205 艘商船則改掛外國旗幟。

MarineTraffic 平台周四 (26 日) 的航跡數據顯示，目前約 10 艘西班牙籍油輪主要在地中海與歐洲航行，並無船隻進入波斯灣區域。同時，僅約 3 艘船符合大型石油公司通常要求的船齡與安全標準，顯示其國際競爭力有限。