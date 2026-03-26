〈美股盤後〉川普再延10天轟伊朗電廠 記憶體族群崩 那指陷修正區 台積電ADR挫超6%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-03-27 05:58

美國與伊朗短期內難以達成停火協議的疑慮升溫，VIX 恐慌指數升至約 27，油價走高，美債殖利率急升，美股週四 (26 日) 賣壓迅速擴大，三大指數全面收黑，那斯達克指數陷入修正區間。

川普再延10天轟伊朗電廠 記憶體族群崩 那指陷修正區 台積電ADR挫超6% (圖：REUTERS/TPG)

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科技股全面承壓，成為拖累大盤的主因。Meta 與 Google 因社群媒體相關判決影響股價走弱，加上 Google 最新 AI 技術可降低記憶體需求，衝擊市場對半導體與記憶體產業的成長預期。

中東局勢依舊詭譎，美國與伊朗對停火談判釋出相互矛盾訊號，德黑蘭與以色列仍持續交火，戰事走向未明，美國總統川普嚴詞警告伊朗，應盡速達協議，否則將付出代價。

油價維持高檔震盪，布蘭特原油一度站穩每桶 102 美元，西德州中質原油 (WTI) 亦觸及 94 美元水準。市場憂心能源價格攀升恐推升通膨壓力，進一步影響聯準會 (Fed) 貨幣政策路徑。

盤後，川普宣布根據伊朗政府的要求，將美國與伊朗談判期限再延長 10 天至 4 月 6 日，並暫停對能源設施的攻擊，帶動油價短線回落，但隨後再度反彈，顯示市場對談判前景仍抱持觀望態度。

美股週四 (26 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 469.38 點，或 1.01%，報 45,960.11 點。

那斯達克指數下跌 521.74 點，或 2.38%，報 21,408.08 點。

S&P 500 指數下跌 114.74 點，或 1.74%，報 6,477.16 點。

費城半導體指數大跌 381.87 點，或 4.79%，報 7,585.87 點。

NYSE FANG+ 指數大跌 449.69 點，或 3.17%，報 13,737.29 點。

11 大板塊中僅能源、公用事業與不動產相對抗跌，其餘全面收黑 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭普遍疲弱。Meta (META-US) 重挫 7.96%；蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.11%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.44%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.97%。

台股 ADR 以台積電領跌。台積電 ADR (TSM-US) 慘跌 6.22%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.33%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 小漲 0.05%。

企業新聞

記憶體族群殺聲隆隆，市場關注 Google 新演算法 TurboQuant 可能提升 AI 儲存效率，進而影響需求結構，SanDisk (SNDK-US) 下殺逾 10%，美光 (MU-US) 崩跌約 7%。

蘋果 (AAPL-US) 微升 0.11% 至每股 252.89 美元，外媒報導，蘋果計劃開放 Siri 給外部 AI 助理使用，持續布局人工智慧 (AI) 生態系。

梅西百貨 (M-US) 收低 0.054% 至每股 18.49 美元，梅西百貨推出由 Google Gemini 驅動的 AI 購物助手「Ask Macy"s」，公司指出，使用該工具的顧客線上消費金額約為未使用者的 4.8 倍。

華爾街分析

在油價高檔、利率走升與戰事不確定性升溫的環境下，美股短線波動加劇。

Siebert Financial 投資長 Mark Malek 表示，若油價維持高位，將進一步推升利率，對成長型股票形成壓力。

Simcorp 投資決策研究主管 Melissa Brown 研判，在殖利率上升與能源供應不確定性下，科技股已不再具避險屬性。荷姆茲海峽受阻不僅影響石油，也衝擊多項對科技產業關鍵的原物料供應。

LPL Financial 策略師 Adam Turnquist 表示，若要出現美股持續反彈，需看到停火談判取得實質進展，以及荷姆茲海峽重新開放。

Wells Fargo Investment Institute 全球股票與實體資產主管 Sameer Samana 建議，投資人應避免過度追逐消息面操作，維持紀律布局。