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荷姆茲封鎖衝擊航運 馬士基啟動陸橋運輸穩供應

鉅亨網編譯段智恆

航運巨頭馬士基 (Maersk) 表示，儘管伊朗戰事導致荷姆茲海峽封鎖、波灣航運幾近停擺，公司仍透過替代性的「陸橋運輸」維持食品與藥品供應，且相關路線目前仍具備一定運輸餘裕。

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荷姆茲封鎖衝擊航運 馬士基啟動陸橋運輸穩供應(圖：REUTERS/TPG)

馬士基中東區負責人范德史蒂恩 (Charles van der Steene) 周四 (26 日) 接受《路透》採訪時指出，公司正加速擴建陸橋運輸網絡，並與波灣各國政府協調，透過加快邊境、海關與碼頭作業流程，確保關鍵物資能順利配送。他表示，各國亦導入快速通關的「綠色通道」機制，以提升運輸效率。


所謂陸橋運輸，是指貨物先透過紅海與阿拉伯海沿岸港口進入區域，再轉由陸路運輸至波灣各地。馬士基目前主要利用沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）、阿曼薩拉拉 (Salalah) 與蘇哈爾 (Sohar)，以及阿拉伯聯合大公國豪爾費坎(Khor Fakkan) 等港口，將貨物轉運至最終目的地。

范德史蒂恩指出，戰事爆發以來，吉達港貨運量已增加約 40%。在衝突前，馬士基每週進出波灣地區的貨櫃量約為 3.5 萬個，目前已由陸橋網絡承接大部分運量。在戰事初期，公司即與客戶及各國政府合作，優先運送藥品、食品（包括冷藏與冷凍貨物）等關鍵物資。

這場衝突始於上月美國與以色列對伊朗發動攻擊，隨後伊朗對區域展開報復行動並關閉荷姆茲海峽，對全球供應鏈造成衝擊。馬士基董事長亦指出，中東地區對食品進口的需求極為迫切。根據世界經濟論壇（WEF）資料，波灣合作理事會 (GCC) 國家約有高達 85% 的食品仰賴進口。

不過，馬士基也警告，安全情勢仍具高度不確定性，未來不排除需持續調整運輸路線。此外，燃料、保險與運輸成本上升，正推升整體物流價格，進一步增加企業負擔。


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