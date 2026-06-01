鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-01 13:50

受到中東地緣政治緊張局勢再度升級的影響，全球原油價格在亞市周一 (1 日) 開盤後強勁上漲。儘管 6 周前雙方曾宣布停火，但以色列軍隊於周一下令部隊進一步深入黎巴嫩境內，展開對伊朗支持的真主黨武裝組織的新一輪打擊。

此舉引發市場對能源供應中斷的強烈擔憂，導致油價漲幅擴大。截至格林威治標準時間 11 時 12 分，西德州中級原油期貨價格上漲 2.17 美元，漲幅約 2.48%，報每桶 89.53 美元。布蘭特原油期貨價格上漲 1.93 美元，漲幅約 2.12%，報每桶 93.05 美元。

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此次價格飆升正值美國上周五於華盛頓主辦以黎和平談判之後，原本市場對美、伊兩國達成延長停火協議抱有期待，但以色列的軍事升級行動削弱了此一希望。

這場以黎衝突被視為伊朗戰爭最廣泛的外溢效應，始於 3 月 2 日真主黨為支持盟友伊朗而對以色列發動攻擊。雖然雙方在 4 月中旬達成停火，但零星火線從未間斷。

除了地面戰火，全球最重要的原油運輸動脈荷姆茲海峽也傳出安全威脅。海峽承載全球約五分之一的油氣流量，但自 2 月衝突以來，伊朗已實質限制該通道通行。

IG 分析師 Tony Sycamore 指出，海峽近期疑遭投放水雷，這將導致即使海峽重開，市場供應緩解的速度也會極為緩慢，並強調「即使達成協議，也不會有大量供應湧入市場」。