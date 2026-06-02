鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-02 10:29

據《Axios》報導，美國總統川普 1 日（周一）在與以色列總理尼坦雅胡的通話中，就以色列在黎巴嫩的軍事升級行動爆粗口。

兩名消息人士透露，川普在通話中稱尼坦雅胡「瘋了」，指責他忘恩負義，稱他曾幫助尼坦雅胡在腐敗案審理中免於入獄。

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一名美國官員說，川普告訴尼坦雅胡，轟炸黎巴嫩首都貝魯特會讓以色列在國際上進一步陷入孤立。

根據一名美國官員的說法，川普在同尼坦雅胡通話時說，「要不是我，你現在就在監獄裡。我一直在救你，現在所有人都恨你，恨以色列」。

另一名了解通話內容的消息人士表示，川普當時「氣壞了」，一度對尼坦雅胡吼道：「你到底在幹什麼？」

川普在通話中強勢壓制了尼坦雅胡。尼坦雅胡回答：「好吧，好吧，只要確保一切妥當就行。」

川普認為最近幾天以色列過度擴大在黎巴嫩的軍事行動，並反對以色列為了擊殺一名黎巴嫩真主黨指揮官而炸毀整棟建築的做法。川普的憤怒似乎源於尼坦雅胡決定在黎巴嫩升級軍事行動，這可能會破壞美國與伊朗的談判。

一名美國官員稱，「這是川普再次上任以來，他與尼坦雅胡最糟糕的通話之一」。川普和尼坦雅胡過去有過幾次緊張通話，但在伊朗等問題上仍密切協調。