鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-26 17:40

隨著美國與伊朗之間的緊張局勢升級，投資者正密切關注美國總統川普對伊朗政策的潛在變化，因為他在社群的言論內容往往與油價走勢相關。

「川普模式」被摸透？每當油價大漲 川普就釋出戰事和緩信號(圖:shutterstock)

「川普模式」：周末威脅與漲價時的和平訊號

‌



分析師觀察到一個清晰的規律：每當原油價格逼近關鍵心理關口時，白宮的緩和言論便會準時出現。自衝突爆發以來，川普傾向於在石油市場休市的周末，加大對伊朗的威脅力度，而一旦油價因緊張局勢上漲，他便會開始暗示和平談判的可能。

Onyx Capital Group 分析師 Jorge Montepeque 指出，川普極度恐懼高油價，因為汽油價格若超過每加侖 4 美元，對即將到來的期中選舉將是「政治殺手」。然而，受限於個人自尊，他也不能在外交上顯露敗跡。

資深交易員發現，每當美國油價接近每桶 95 至 100 美元時，政府的緩和言論就會顯著增加，試圖通過「口頭干預」抑制價格飆升。

油價崩跌與加密貨幣反彈

近期的市場表現完美詮釋了這種不確定性。在本周初期，受戰爭升溫預期影響，布蘭特原油一度衝破每桶 119 美元。然而，隨著川普隨後宣布與伊朗進行「非常良好且富有成效」的對話，並實施為期 5 天的空襲暫緩令，原油價格隨即崩跌，單日跌幅一度超過 13%。

這種「由標題驅動的波動」不僅衝擊了石油，也波及加密貨幣市場。數據顯示，在威脅發出後的 1 小時內，加密期貨市場發生了高達 2.47 億美元的斷頭清算。而當油價因和平預期回落時，比特幣則迅速反彈至 71,400 美元上方。

供應基本面受嚴重衝擊

儘管川普的言論左右了短期情緒，但市場基本面依據嚴峻。ICIS 分析師指出，中東地區每日約有 1,000 萬桶 的原油供應因衝突而受阻。伊朗本身擁有世界第四大儲量，若制裁解除，其潛在的 150 萬桶每日閒置產能將對全球供應產生關鍵影響。

此外，實體設施的破壞也讓供應鏈雪上加霜。近期包括俄羅斯最大油港遭襲、美國德州煉油廠火災，以及以色列對伊朗能源設施的打擊，都讓市場參與者懷疑油價是否能真正維持低位。

德銀「壓力指數」創新紀錄

為了應對川普反覆無常的政策，德意志銀行開發了一個「壓力指數」，追蹤通膨預期、美債殖利率與川普支持率等數據。當該指數上升，尤其是 10 年期美債殖利率接近 4.5% 時，政府進行策略調整 (轉向緩和) 的動機就會極大化。

紐約經紀公司 Jones Trading 的 Mike O’Rourke 表示：「現在有如此多的競爭性頭條新聞，有的指向伊朗戰爭升級，有的指向降級，我們已經進入了虛構的領域。」