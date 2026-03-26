韓國能源危機加劇 李在明緊急呼籲：懇請民眾減少用電

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-26 21:58

「懇請民眾配合節約用電、減少用電。」在針對中東危機召開的最新政府緊急經濟應對會議上，韓國總統李在明直接發出了請求。

李在明呼籲民眾減少用電。（圖：Shutterstock）

據《韓聯社》等媒體報導，受中東戰事、全球能源市場動盪影響，李在明周四（26 日）在會議上公開呼籲全國民眾配合展開節能行動，同時承諾不會調整電價。

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「政府將盡可能維持電價不變，」他還說，「電力領域由韓國電力公社（KEPCO）壟斷供應，在這一體系下，政府負全部責任。」

由政府部分控股的韓國電力公社是韓國最大電力公司，幾乎壟斷全國輸電、配電以及電力零售業務，承擔韓國約 70% 電力供應。

多年來這家電力巨頭一直深陷債務危機。儘管燃料採購成本大幅攀升，為穩定國內通膨，它仍長期以低於成本的價格供電，沒有調高電價。

據《朝鮮日報》報導，李在明在會議上說，目前韓國電力公社的債務約 200 兆韓元。他表示，若韓國電力公社繼續維持電價，很可能引發電力消耗過剩，加重韓國電力公社的財務負擔。

為了應對國際油價劇烈波動，韓國政府還將 27 日推行新一輪燃油價格上限措施。李在明說，「懇請加油站積極配合，依照油價上限制度設立初衷，合理定價。」