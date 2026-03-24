鉅亨網編譯段智恆 2026-03-25 02:00

《彭博》周二 (24 日) 援引知情人士消息報導，微軟 (MSFT-US) 擴大人工智慧 (AI) 基礎設施布局，知情人士透露，該公司已同意承租一座位於美國德州的資料中心項目，該設施原先由甲骨文 (ORCL-US) 與 OpenAI 規劃使用，但最終未能成案。

該資料中心位於德州阿比林 (Abilene)，總容量約 700 兆瓦，鄰近甲骨文與 OpenAI 共同打造的「Stargate」旗艦園區。消息指出，微軟已與開發商 Crusoe 達成租賃協議，在甲骨文與 OpenAI 退出後接手該項目。相關人士因涉及未公開資訊，要求匿名。

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近年隨著人工智慧應用快速擴展，雲端與算力需求大幅攀升，微軟持續加碼資料中心投資，以支應其雲端客戶與內部 AI 研發需求。公司最新一季已簽署約 500 億美元的資料中心租賃承諾，顯示其在 AI 基礎建設上的布局明顯加速，也與去年一度暫緩多項資料中心計畫的策略形成對比。

此前市場曾傳出，甲骨文與 OpenAI 原本有意進駐該基地，但雙方在資金安排與 OpenAI 需求變動等因素下談判破局。OpenAI 當時表示，將轉向其他資料中心方案。

除了微軟外，Meta(META-US) 亦曾討論承租該項目，顯示大型科技公司對高算力基礎設施的競逐日益激烈。不過，微軟、Crusoe 與 Meta 對相關消息均未發表評論。

該阿比林資料中心被視為 AI 時代最具指標性的基礎建設之一。未來在同一園區內，將同時匯集微軟與甲骨文兩大競爭對手。甲骨文已在園區內快速部署伺服器設備，並提供給 OpenAI 用於模型訓練與應用。