靠「嘴砲」就能救市！為什麼華爾街始終相信川普？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-24 18:00

華爾街周一 (23 日) 上演戲劇性反轉，從上周瀕臨「回調」的絕望，到開盤後全線飄紅，只因川普的一則推文。

靠「嘴砲」就能救市！為何華爾街始終相信川普？ (圖:shutterstock)

《CNN》資深撰稿人 Allison Morrow 周一刊文分析指出，川普上周末為伊朗設下「最後通牒」，稱周一晚間前若不重開荷姆茲海峽，將襲擊伊朗發電廠，但再周一美股開盤前兩小時卻突然將期限推遲五天，稱與德黑蘭就「徹底、全面解決衝突」展開非常良好且富有成效的對話。消息一出，美股期指直線拉升，油價應聲下跌。

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這一場景似曾相識，川普兩周前稱「戰爭已完全結束」，也曾引發類似反彈，反覆無常催生了「TACO 交易」。

至於這次交易員是否又上當，答案恐不簡單。美國投資銀行暨諮詢機構 Westwood Capital 創始管理合夥人 Daniel Alpert 指出，這次反彈並非因相信川普，而是交易員將其聲明視為「安撫信號」，因川普厭惡糟糕市場數據，終會阻止極端行動。

Alpert 說：「這些交易無基本面支撐，純粹是在交易特朗普。」

川普稱與伊朗談判，伊朗否認，多數參與者難辨真偽。

Alpert 引述經濟學家凱因斯「選美理論」解釋指出，市場交易的不是真相，而是『美感』。就像選美比賽中，贏家不是選自己認為最美的，而是選大家認為最美的。交易者關注的，是「別人會怎麼想」。

此外，原油市場動向也助推了反彈。美國券商 Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 指出，近期美股交易員緊跟原油信號，而此次油價隨川普言論回跌，加上「錯失恐懼症」（FOMO），任何利多消息都被放大。