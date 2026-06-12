鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-12 18:40

據《彭博》報導，據美國高級官員透露，美國、伊朗「已接近達成協議」，有望利用下周 G7 峰會簽署，最快可能於本周日 (14 日) 在瑞士日內瓦簽署一份諒解備忘錄 (MOU)，以緩解自今年 2 月爆發戰爭以來的中東動盪局勢。

美官員：美伊有望利用下周G7峰會期間簽署協議(圖:shutterstock)

據報導，這份包含 14 點內容的諒解備忘錄草案涵蓋了多項核心爭議：美國承諾解除制裁、從伊朗周邊撤軍、解除海上封鎖並解凍伊朗資產。其中最具影響力的條款是，伊朗須在協議生效後 30 天內重新開放荷姆茲海峽，隨後雙方將啟動為期 60 天的核問題專項談判。

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做為全球最重要的石油貿易通道，荷姆茲海峽的暢通直接牽動國際能源供應，其每日過境石油量約占全球海運貿易的五分之一。

受協議預期影響，國際原油市場反應劇烈，布蘭特原油與 WTI 原油價格一度重挫 4% 至 5%，顯示市場對地區緊張局勢降溫及供應恢復的樂觀期待。

然而，這場外交突破仍面臨高度不確定性。伊朗外交部目前態度審慎，發言人表示雖然談判有所進展，但在核心問題上「尚未得出結論」。此外，協議最終能否落地，仍取決於一直處於隱蔽狀態的伊朗最高領導人莫吉塔巴 · 哈米尼（Mojtaba Khamenei）的最後裁定。