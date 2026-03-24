鉅亨網新聞中心 2026-03-24 18:10

伊朗最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 的最高軍事顧問 Mohsen Rezaei 在周一 (23 日) 的電視講話中明確表示，除非滿足其提出的嚴格條件，否則伊朗將繼續進行戰爭。Rezaei 指出，停火的前提是伊朗必須獲得所有損失的全額賠償、解除所有經濟制裁，並取得防止美國未來干預伊朗事務的國際法律保證。

伊朗最高領袖顧問重申停戰條件：賠償、取消制裁與法律保證(圖:shutterstock)

伊朗進一步提出了六項戰略條件，包括：保證不再發生戰爭、關閉美國在中東的軍事基地、由侵略者支付賠償、停止地區所有戰線的敵對行動、為荷姆茲海峽建立新法律體系，以及起訴並引渡從事反伊朗活動的媒體人員。

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Rezaei 強調，這場爭端是自 1979 年革命以來長達 47 年對抗的延續，必須藉此機會「徹底解決」。

目前外交局勢陷入僵局。儘管美國總統川普對談判表示樂觀，並預測荷姆茲海峽可能在達成協議後立即開放，但伊朗方面否認與美國有直接接觸。伊朗官方透露，美方已明確拒絕了「支付賠償」與「承認發動侵略」這兩項核心要求。