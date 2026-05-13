鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-13 17:41

NAND 解決方案大廠群聯 (8299-TW) 今 (13) 日公布 4 月自結損益，單月歸屬母公司淨利達 76.4 億元，年增 6174%，每股盈餘 34.56 元，已是第一季 68.8 元的一半，獲利增幅再跳一階，若加總第一季將達 103.36 元，等同前 4 月就賺進 10 個股本，獲利相當驚人。

隨著 AI 推論需求興起，市場對 NAND Flash 需求大增，加上原廠擴產謹慎、市場供給有限，帶動 NAND 價格節節攀升，且業界預期，下半年在輝達 (NVDA-US) 新一代 Rubin 平台問世後，NAND 供需可望更加吃緊，也讓外界高度看好相關業者表現。

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為因應客戶需求，群聯已提前佈局相關貨源，截至第一季為止，在手庫存達 722 億元，若以 4 月營收 200 億元推算，約莫一季，群聯也持續募資以建立庫存水位。