鉅亨網記者陳于晴 台北
統一投信第二檔主動式台股 ETF—主動統一升級 50(00403A-TW) 昨日掛牌第一天即掀起搶買熱潮，爆出 420 萬張天量，儘管超過 5% 的溢價幅度一度引發市場擔憂，但在今 (13) 日第二個交易日，隨著大盤回檔，溢價空間快速收斂。00403A 今天市價下跌 5.74%，收在 10.18 元，成交量仍高達 389 萬張，持續蟬聯全市場之冠。00403A 資產規模快速上升至 1435.2 億元，短短 2 個交易日就吸金 644 億元。
00403A 吸金實力驚人，初始募集金額為 791.7 億元，掛牌首日規模便飆升至 1176.8 億元。繼昨日進帳 385 億元後，今天資產規模再增加 258 億元，短短兩個交易日吸金達 644 億元，帶動總資產規模快速攀升至 1435.2 億元，持續刷新主動式 ETF 的紀錄。
00403A 上市首日爆出 420.4 萬張成交量，觀察今日盤勢，早盤以 10.3 元開出，雖一度嘗試拉升至 10.35 元，但不敵大盤調節壓力，盤中最低下探 10.12 元，尾盤更爆出 63593 張大單摜壓，最終以 10.18 元作收，目前每單位淨值為 10.11 元。
在掛牌初期的建倉壓力下，00403A 的操作動向備受關注，經理人今日展現出極強的買盤氣勢，根據最新買賣紀錄顯示，該基金今日對 40 檔成分股展開「只進不出」的掃貨操作，賣出張數掛零。顯示經理人正活用帳上數百億元的銀彈儲備，不計代價地在次級市場建倉，積極將現金部位轉化為實體股票，加速達成持股權重目標。
面對外資今日大舉提款近 78 萬張的市場壓力，00403A 扮演了市場重要的護盤角色，其核心操作鎖定在低基期的記憶體族群 (如旺宏、華邦電) 與晶圓製造等權值股，聯電 (2303-TW) 更是獲大舉加碼 11155 張，總持股權重已來到 3.69%，成為建倉初期的布局重點，另外，國泰金、中信金二大金控股也獲加碼，可望增加一些防禦力。
從最新的權重比例來看，00403A 的持股分佈具有明顯的集中性，目前第一大持股為台積電 (2330-TW)，權重高達 19.24%；其次為奇鋐 (3017-TW) 的 4.79% 及台光電 (2383-TW) 的 4.27%。今日新增建倉的華邦電 (2344-TW) 也一次性買滿 7200 張，占權重 0.61%，整體配置顯示 00403A 高度依賴半導體與 AI 供應鏈的成長動能，展現「主動升級、追蹤動能」的選股策略。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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