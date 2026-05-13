鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-13 20:31

統一投信第二檔主動式台股 ETF—主動統一升級 50(00403A-TW) 昨日掛牌第一天即掀起搶買熱潮，爆出 420 萬張天量，儘管超過 5% 的溢價幅度一度引發市場擔憂，但在今 (13) 日第二個交易日，隨著大盤回檔，溢價空間快速收斂。00403A 今天市價下跌 5.74%，收在 10.18 元，成交量仍高達 389 萬張，持續蟬聯全市場之冠。00403A 資產規模快速上升至 1435.2 億元，短短 2 個交易日就吸金 644 億元。

00403A 吸金實力驚人，初始募集金額為 791.7 億元，掛牌首日規模便飆升至 1176.8 億元。繼昨日進帳 385 億元後，今天資產規模再增加 258 億元，短短兩個交易日吸金達 644 億元，帶動總資產規模快速攀升至 1435.2 億元，持續刷新主動式 ETF 的紀錄。

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00403A 上市首日爆出 420.4 萬張成交量，觀察今日盤勢，早盤以 10.3 元開出，雖一度嘗試拉升至 10.35 元，但不敵大盤調節壓力，盤中最低下探 10.12 元，尾盤更爆出 63593 張大單摜壓，最終以 10.18 元作收，目前每單位淨值為 10.11 元。

在掛牌初期的建倉壓力下，00403A 的操作動向備受關注，經理人今日展現出極強的買盤氣勢，根據最新買賣紀錄顯示，該基金今日對 40 檔成分股展開「只進不出」的掃貨操作，賣出張數掛零。顯示經理人正活用帳上數百億元的銀彈儲備，不計代價地在次級市場建倉，積極將現金部位轉化為實體股票，加速達成持股權重目標。

面對外資今日大舉提款近 78 萬張的市場壓力，00403A 扮演了市場重要的護盤角色，其核心操作鎖定在低基期的記憶體族群 (如旺宏、華邦電) 與晶圓製造等權值股，聯電 (2303-TW) 更是獲大舉加碼 11155 張，總持股權重已來到 3.69%，成為建倉初期的布局重點，另外，國泰金、中信金二大金控股也獲加碼，可望增加一些防禦力。

從最新的權重比例來看，00403A 的持股分佈具有明顯的集中性，目前第一大持股為台積電 (2330-TW)，權重高達 19.24%；其次為奇鋐 (3017-TW) 的 4.79% 及台光電 (2383-TW) 的 4.27%。今日新增建倉的華邦電 (2344-TW) 也一次性買滿 7200 張，占權重 0.61%，整體配置顯示 00403A 高度依賴半導體與 AI 供應鏈的成長動能，展現「主動升級、追蹤動能」的選股策略。