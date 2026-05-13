鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-13 18:33

森崴能源 (6806-TW) 今 (13) 日召開重訊記者會，指出由於旗下富崴因承攬台電離岸風電二期計劃，認列預期合約損失，財務面臨重大挑戰，第一季虧損 18.5 億元，每股虧損 6.82 元，淨值為轉負 1.82 億元。森崴能源指出，為改善財務結構，擬辦理私募，目標 30 億元。

森崴能源Q1虧損18.5億元淨值轉負，擬辦理私募30億元改善財務。(圖：擷取自證交所)

森崴能源說明具體原因，首先為 2025 年財報中，認列追加款後仍有預期合約損失，導致產生鉅額虧損，部分銀行緊縮銀根。

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由於 3 月 30 日會計師對森崴能源出具無保留意見加繼續經營能力存在重大不確定性段落的查核報告，加上證交所自 4 月 7 日起變更交易為全額交割股，債信評等列為 D，使得票券公司與銀行除停止提供新信貸，也要求收回公司既有借款，從 3 月 16 日至今，銀行已收回借款約 35.6 億元，造成營運周轉金不足。

第二，風機安裝廠商因富崴財務能力不佳，要求預付全部預估的工程款，以及其主張的增額款項。森崴能源表示，原先規劃將台電履約爭議調解案件中的 55 億元追加款，用於維持新加坡寶崴海事營運，但因風機安裝廠商要求，僅能將 55 億元用於今年的施工，並保留給風機安裝廠商。

第三，寶崴海事轉型為船舶出租廠商，原先預期今年 1 月有租金收入，但承租方違約未支付租金，使得營運狀況進一步惡化。

森崴能源指出，已無力支持寶崴海事繼續營運，寶崴海事也無力償還欠款，導致森崴能源與富崴對寶崴海事的背書保證及資金貸與，必須認列相關損失，導致森崴能源淨值轉負為 1.82 億元。

森崴能源提四大策略 以期改善財務結構

為改善財務，森崴能源也提出四大解決方式，首先為辦理私募並引進策略合作夥伴，私募目標為 30 億元，策略夥伴則鎖定未來對又德風場有興趣的投資人，目前正在洽談中。

第二是資產活化與處分，規劃處分森崴能源旗下轉投資事業，並評估出售船舶資產，加速現金回流；第三，爭取展延活化資金，向原有金融機構協商借款展延或分期償還，以提升資金調度彈性；第四則嚴格控管成本，期望降低費用、穩定現金流。

森崴能源持續向台電爭取追加款 工程進度持續進行

外界也持續關心台電追加款，森崴能源則提到，去年因工程成本與船舶日租費用上漲，公司也向台電提出追加款申請，經工程會調解後，物價上漲金額約 60 億元，雙方各承擔 50%，因此實際追加約 30 億元。

森崴能源指出，今年同樣因船舶日租費用上漲、美伊戰爭造成油價飆漲以及工期展延等因素，有機會再向台電爭取追加款，不過實際金額仍與台電協商中。

工程進度上，森崴能源則說明，目前海纜已經在鋪設中，今年能否順利完工關鍵在於風機安裝，由於該風機廠商具獨占地位，年度施工合約尚未談妥，此為今年施工的最大變數，台電也已出面協調。

整體而言，森崴能源估算，台電離岸風電二期工程，累計至今年底的損失約為 59 億元。