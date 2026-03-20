科技巨頭進入信用風險指數 AI發債潮帶動CDS交易升溫
鉅亨網編譯段智恆
隨著大型科技公司為擴張人工智慧 (AI) 基礎設施大舉發債，市場對其信用風險的關注快速升溫。標普道瓊指數公司最新調整顯示，Meta(META-US)、Alphabet(GOOGL-US)與微軟 (MSFT-US) 已被納入投資等級信用違約交換指數 (CDX Investment-Grade Index)，反映投資人對「超大規模雲端業者」(Hyperscalers) 債務風險的避險需求持續增加。
CDX 投資等級指數涵蓋 125 家企業，是市場觀察企業信用風險的重要指標之一，每半年調整一次。該指數不僅提供投資人對沖潛在違約風險的工具，也可用於押注企業信用評等變化。此次調整自周五 (20 日) 生效，納入多家科技巨頭，被市場視為科技產業在企業債市場影響力顯著提升的象徵。
巴克萊 (BCS-US) 策略師指出，這些科技巨頭的加入，不僅凸顯其在信用市場的重要性，也顯示科技類信用違約交換 (CDS) 交易活動顯著升溫，使 CDX 指數更能代表整體美國企業債市場，並提升其避險功能。
AI 投資推動發債潮 衍生性商品交易升溫
近年來，超大規模雲端業者為支應 AI 資料中心與運算能力擴張，積極進入全球債市籌資，帶動相關衍生性商品需求同步攀升。根據美國存管信託結算公司 (DTCC) 數據，過去一年中，許多投資等級科技企業的單一名稱 CDS 市場才剛建立，如今已成為金融業以外最活躍的衍生性商品之一。
這反映投資人一方面看好 AI 帶來的成長動能，另一方面也開始對龐大資本支出可能帶來的財務壓力進行避險布局。市場參與者透過 CDS 工具，調整對這些科技企業信用風險的曝險。
甲骨文 CDS 交易最活躍 指數納入機制強化市場代表性
在個別公司方面，甲骨文 (ORCL-US) 目前擁有流動性最高的投資等級 CDS，其違約交換平均每周交易金額超過 8.3 億美元。該公司 CDS 保護成本自去年 9 月起大幅攀升，並於 12 月升至 2009 年以來高點，主要反映市場對 AI 投資支出可能侵蝕財務體質的疑慮。
標普道瓊指數公司指出，CDX 指數每年 3 月與 9 月進行成分調整，評估指標包括 CDS 流動性、信用評等、企業債結構及市場交易活躍度等。若企業評等遭降至垃圾級，則會被剔除出指數。
新一輪指數 (Series 46) 成分更新後，也會重設到期結構，通常帶動交易量上升，因市場資金轉向新的「主流交易指數」(on-the-run)。相較之下，一般企業債指數則多為每月調整。
分析人士指出，科技巨頭納入 CDX 投資等級指數，不僅反映其在信用市場的地位提升，也象徵 AI 投資周期下，市場對科技業信用風險的關注與避險需求正持續擴大。
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