鉅亨網編譯段智恆 2026-03-20 21:10

在前一交易日遭遇大幅拋售後，黃金價格周五 (20 日) 小幅反彈，但白銀跌勢延續。市場人士指出，油價波動與中東局勢升溫持續牽動投資人情緒，使貴金屬走勢呈現劇烈震盪。

截至美東時間上午 6 時 17 分，現貨黃金上漲 0.3% 至每盎司 4,662.51 美元，較盤初漲幅有所收斂；黃金期貨上漲 1.2%，報每盎司 4,662.10 美元。相較之下，現貨白銀下跌約 1.7% 至每盎司 71.62 美元，盤中於漲跌之間震盪；白銀期貨則小幅上揚約 0.8%。

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儘管黃金短線反彈，但兩大貴金屬本週仍將收跌。黃金本週累計跌幅接近 9%，白銀跌幅則超過 10%。前一日市場出現全面拋售，現貨金價一度下挫約 3%，主因投資人憂心伊朗戰事對全球經濟帶來衝擊。

油市波動成為近期市場焦點。自美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，油價劇烈起伏，影響全球風險偏好。周五油價延續震盪走勢，早盤下跌後轉為小幅上揚，進一步加劇市場不確定性。

全球股市表現分歧，歐洲股市走勢震盪，亞洲股市多數下跌，美股期貨則顯示華爾街開盤可能走低，扭轉稍早反彈訊號。

SP Angel 金屬與礦業分析師帕里許 (Arthur Parish) 指出，近期金價劇烈波動，部分源於此前在美以對伊朗發動攻擊前的長期漲勢出現回吐，「許多動能交易正在退場」。他認為，過去一段時間進場的資金，包括系統型基金與散戶，多屬短線資金，並未建立長期部位。

2025 年貴金屬曾出現驚人漲勢，黃金與白銀全年分別大漲 66% 與 135%，但進入 2026 年後波動顯著升高，其中白銀期貨在 1 月底更創下自 1980 年代以來最大單日跌幅。