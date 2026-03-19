鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-20 00:07

消息人士透露，美國正在向中東增派部隊，可能奪取伊朗關鍵石油出口樞紐，迫使伊朗開放荷姆茲海峽。

美軍可能佔領哈爾克島，迫使伊朗開放荷姆茲海峽。（圖：Shutterstock）

據《華爾街日報》周四（19 日）報導，規模約 2,200 人的美軍第 31 海軍陸戰隊遠征部隊正搭乘兩棲攻擊艦從日本駛向中東，預計一周左右時間抵達。美國可能利用這支部隊佔領哈爾克島，以此作為籌碼，迫使伊朗開放荷姆茲海峽。

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前美軍中央司令部司令弗蘭克 · 麥肯齊說，「美軍可以摧毀哈爾克島石油基礎設施，這將對伊朗和全球經濟造成不可挽回的損害。或者美軍可以佔領哈爾克島，作為討價還價的籌碼。」

此外，位於荷姆茲海峽附近的格什姆島、基什島、霍爾木茲島等島嶼也可能成為美軍奪取的目標。美國退役海軍中將約翰 · 米勒說，美軍將處於有利戰略位置，從那裡能攔截伊朗快艇，擊落威脅海峽交通的飛彈。