鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (11) 日尾盤收漲 186 點，收在 41,790 點，4 萬 2 大關得而復失，外資持續站賣方，瞄準權值股進行提款，台積電遭賣 1.7 萬張，賣超金額達 400 億元；賣超緯創 3.6 萬張，力積電、京元電、中鋼等個股同步遭到調節。
三大法人合計買超 49.34 億元，外資賣超 109.84 億元，呈現連 2 賣，自營商買超 37.3 億元，終止連 4 賣，投信持續加碼 121.88 億元，已連 14 買；期貨方面，外資減碼空單 305 口，未平倉空單口數降至 54,225 口，投信與自營商也雙雙加碼多單。
外資今日瞄準權值股以及近日強漲股進行提款，如台積電 (2330-TW)，遭賣 1.77 萬張，緯創 (3231-TW)、力積電 (6770-TW)、中鋼 (2002-TW) 及京元電 (2449-TW) 都難逃調節賣壓，張數分別達 1.8 萬張至 5.3 萬張，低軌衛星概念股股華通 (2313-TW) 也有 1.6 萬張的賣超。
外資買超青睞二線業者，包括面板的友達 (2491-TW)、電源供應器的康舒 (6282-TW)、組裝代工的金寶 (2312-TW) 以及晶圓代工的聯電 (2303-TW)，張數達 2.3 萬張至 3.1 萬張，凸顯資金開始擴散至二線供應商。
投信也同樣青睞二線晶圓代工，包括世界 (5347-TW) 與聯電，合計敲進 5 千張，自營商也與外資有志一同，加碼群創、金寶、康舒，張數各自達 1,700 張以上。
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