台股今 (11) 日尾盤收漲 186 點，收在 41,790 點，4 萬 2 大關得而復失，外資持續站賣方，瞄準權值股進行提款，台積電遭賣 1.7 萬張，賣超金額達 400 億元；賣超緯創 3.6 萬張，力積電、京元電、中鋼等個股同步遭到調節。

三大法人合計買超 49.34 億元，外資賣超 109.84 億元，呈現連 2 賣，自營商買超 37.3 億元，終止連 4 賣，投信持續加碼 121.88 億元，已連 14 買；期貨方面，外資減碼空單 305 口，未平倉空單口數降至 54,225 口，投信與自營商也雙雙加碼多單。