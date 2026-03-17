鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-18 06:33

黃金周二 (17 日) 遊走在平盤附近，市場一面關注中東衝突加劇，一面等待聯準會 (Fed) 即將公布的決策。

〈貴金屬盤後〉Fed決策會議登場 黃金在5000美元附近徘徊 (圖:Shutterstock)

黃金現貨價大致不變，報每盎司 5004.71 美元。

4 月交割的黃金期貨微漲 0.1%，報每盎司 5008.20 美元。

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Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，金市反映出「一種平衡狀態」，一方面是地緣政治不確定性上升帶來的避險需求，另一方面是通膨帶來的看跌壓力。

他補充說：「我認為金價可能還會創下新的紀錄，但恐怕不會很快。我覺得多頭已經有點力不從心了。」

美國和以色列對伊朗發動的戰爭目前已進入第三周，嚴重干擾能源貿易，並放大對通膨飆升的擔憂。

Fed 預定周三公布利率決議，投資人普遍預期將維持利率不變。

德國商業銀行指出，本次 Fed 會議不太可能為金價提供推動力，因為戰爭持續時間以及石油供應干擾還不確定會延續多久，讓 Fed 可能保持謹慎。

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