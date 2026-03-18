鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-18 08:40

地緣政治緊張局勢持續牽動全球市場神經，荷姆茲海峽周邊衝突升級引發大宗商品價格劇烈波動，黃金、白銀及原油價格在周三 (18 日) 早盤開低後迅速直線拉升，反映投資人對中東局勢高度敏感，尤其是當地對全球能源供應的重要影響。

周三凌晨，美國中央司令部宣布使用深穿透彈藥摧毀伊朗在荷姆茲海峽沿岸的飛彈發射陣地，稱這些設施對國際航運構成威脅，此舉進一步加劇緊張局勢，即使伊朗尚未對此作出正式回應。

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與此同時，美國政府被爆料正考慮放寬對委內瑞拉石油產業的制裁，旨在透過增加原油產量來緩解供應壓力。

白宮經濟顧問哈塞特透露，已有油輪開始零星通過荷姆茲海峽，並預測當前衝突可能在 4 周到 6 周內結束。

美國總統川普與愛爾蘭總理會談時，再次表達對北約盟國的不滿，直言對北約「很失望」，強調美國不再需要或期望北約國家協助，這一立場同樣適用於日澳韓等傳統盟友。此番言論展現出美國在波斯灣軍事行動中堅持單邊行動的傾向。

然而，伊朗議會議長卡利巴夫最新聲明為局勢帶來新的不確定性。他明確表示，荷姆茲海峽「不會恢復到戰前狀態」，暗示該重要水道的地緣政治格局可能發生永久性改變，此番言論與美方衝突短期化的預測形成鮮明對比。

資本市場方面，美股三大指數周二 (17 日) 小幅收漲，但中概股表現疲軟，那斯達克中國金龍指數下跌 0.73%。