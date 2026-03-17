鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-17 19:25

受美國聯準會（Fed）降息預期減弱與美元走強雙重影響，國際金價近期陷入盤整，短線測試 4,900 美元甚至 4,800 美元支撐。臺灣銀行貴金屬部經理楊天立今（17）日指出，戰爭因素對金價影響通常稍縱即逝，但地緣政治與通膨風險仍支撐長線走勢，多數機構看好今年目標價上看 6,000 至 6,600 美元。他強調，金價在 5,000 美元以下均為相對安全的買點，建議投資人採定期定額方式布局，掌握回檔 1/3 至 1/2 的支撐區間進場。

黃金王子楊天立：金價橫向盤整 跌破「這價位」是相對安全買點！。（鉅亨網記者張韶雯攝）

針對近期金價走勢，有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立表示，目前金價表現屬正常且健康的整理。 市場原先預期 Fed 年內將降息 2 至 3 次，但隨經濟數據變化，目前市場預期很可能轉為「不降息」，加上美元強勢，導致金價短線震盪。

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楊天立分析，歷史經驗顯示金價對單一戰爭的反應通常僅維持短短幾天便回歸正常，美伊衝突後的震盪實則反映了降息預期的修正。 此外，金價在 3 天內已下修 21%，觸及季線並碰到回檔 2/3 的支撐點，目前正處於橫向盤整階段。

對於有意進場的投資人，楊天立表示，5,000 美元至 4,800 美元是極為重要的支撐區間。 他觀察到，只要金價跌破 5,000 美元，市場買盤便會明顯湧現，甚至在技術面觸及 4,900 美元前就可能反彈，投資人未必能買到理論上的最低價。

他進一步建議，回檔 1/3 至 1/2 的區域是理想的支撐帶，當金價回落至此位置，風險相對較低。 對於一般投資人而言，與其追高，不如在 5,000 美元以下的盤整期利用定期定額布局，分批攤平持有成本。