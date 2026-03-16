鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-17 06:52

黃金周一 (16 日) 收黑，儘管美元走軟、避險需求仍在，但中東衝突帶來的通膨升溫疑慮，可能讓利率保持在高點更長一段時間，讓黃金走軟。

黃金現貨價下跌 0.5%，報每盎司 4993.42 美元，盤中最低曾觸及 2 月 19 日以來低點。

4 月交割的黃金期貨下跌 1.2%，報每盎司 5002.20 美元。

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美元周一從 10 個月高點回落，使以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言更具吸引力。

RJO 期貨公司高級市場策略師 Bob Haberkorn 說：「油價上漲將推高通膨。如果通膨確實上升，央行降息的意願將不如六個月前那麼強烈，這對金價而言是利空。」

「但鑒於全球局勢，我依然非常看好黃金。目前仍有大量資金在場外觀望，等著進入這個市場，我依然看好金價將達到每盎司 6000 美元。」

油價周一下跌，但今年迄今已上漲逾 60%。美以聯軍對伊朗的戰爭進入第三周，且尚無明確跡象顯示將結束，在荷姆茲海峽遭封鎖的情況下，全球 20% 的石油和液化天然氣經此運輸的道路受阻。

本周市場還關注美國生產者物價指數 (PPI) 據、美國聯準會 (Fed) 政策決議、主席鮑爾的談話以及美國每周初領失業金人數。

市場預計 Fed 將維持利率不變。自上次會議以來的經濟數據顯示，經濟基本面的展望變化不大，且 Fed 正處於向過渡到新任主席華許 (Kevin Warsh) 的階段。

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