鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-03 06:42

避險黃金周一 (2 日) 上漲，投資人擔心美國與以色列空襲伊朗之後，中東的衝突可能會演變為長期問題。

〈貴金屬盤後〉憂中東衝突長期化 避險黃金上漲 (圖:Shutterstock)

黃金現貨價上漲 0.4%，報每盎司 5297.31 美元，盤中一度上漲逾 2%，但因獲利了結賣壓而收斂漲幅。

4 月交割的黃金期貨上漲 1.2%，報每盎司 5311.60 美元。

美元指數 (DXY) 上漲 1%，使以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言更昂貴。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 說：「市場正試圖判斷未來幾周是否會出現後續打擊。我認為可能正是這種不確定性，支撐著金價。」

美以對伊朗的空襲戰事升級，而且沒有緩和的跡象：以色列因真主黨襲擊而轟炸黎巴嫩，德黑蘭則繼續對波灣國家發動彈道飛彈和無人機攻擊。

美國總統川普揚言「更大一波攻勢」即將到來，但未透露細節。

由於空襲導致中東多處油氣設施停止運作，加上關鍵的荷姆茲海峽運輸中斷，原油和天然氣價格急速攀升。

SP Angel 分析師表示，地緣政治加速碎裂化，正促使金磚集團 (BRIC) 的中央銀行減持美元計價的資產，改為持有黃金，這樣的情況可能延續下去。

黃金去年交出 64% 的驚人漲幅，動能來自央行買盤、ETF 淨流入，以及美國貨幣政策愈趨寬鬆。

三名金屬業消息人士透露，由於美以空襲導致的航班取消，未來幾天經由杜拜黃金交易樞紐的實體黃金流通，將受到嚴重限制。

本周市場將關注美國 ADP 就業報告、上周初領失業金人數，以及非農就業報告。

