〈貴金屬盤後〉憂中東衝突長期化 避險黃金上漲
鉅亨網編譯余曉惠
避險黃金周一 (2 日) 上漲，投資人擔心美國與以色列空襲伊朗之後，中東的衝突可能會演變為長期問題。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 說：「市場正試圖判斷未來幾周是否會出現後續打擊。我認為可能正是這種不確定性，支撐著金價。」
美以對伊朗的空襲戰事升級，而且沒有緩和的跡象：以色列因真主黨襲擊而轟炸黎巴嫩，德黑蘭則繼續對波灣國家發動彈道飛彈和無人機攻擊。
美國總統川普揚言「更大一波攻勢」即將到來，但未透露細節。
由於空襲導致中東多處油氣設施停止運作，加上關鍵的荷姆茲海峽運輸中斷，原油和天然氣價格急速攀升。
SP Angel 分析師表示，地緣政治加速碎裂化，正促使金磚集團 (BRIC) 的中央銀行減持美元計價的資產，改為持有黃金，這樣的情況可能延續下去。
在此同時，法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 預測，實體黃金投資需求將是今年一大動力。
黃金被視為不確定性時期的安全資產，今年屢創新高，累計上漲近 23%。
黃金去年交出 64% 的驚人漲幅，動能來自央行買盤、ETF 淨流入，以及美國貨幣政策愈趨寬鬆。
本周市場將關注美國 ADP 就業報告、上周初領失業金人數，以及非農就業報告。
