〈貴金屬盤後〉金價2月上漲7.6% 月線連七紅

鉅亨網編譯余曉惠

黃金周五 (27 日) 上漲至接近一個月以來的高點，本月累計上漲 7.6%，連續第七個月收紅，美國和伊朗延長核談判所引發的地緣政治緊張是主因，而美國公債殖利率走軟，則進一步提振金價。

cover image of news article
〈貴金屬盤後〉金價2月上漲7.6% 月線連七紅 (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨價上漲 0.8%，報每盎司 5230.56 美元，盤中稍早曾觸及 1 月 30 日以來最高。
  • 4 月交割的黃金期貨上漲 1%，報每盎司 5247.90 美元。
  • 黃金 2 月累計上漲 7.6%。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說：「地緣政治局勢引發高度緊張，周末爆發軍事行動的可能性極高，因此市場正呈現避險情緒，資金湧向安全資產。」

美國總統川普周五表示，他對伊朗感到不滿，但又希望與德黑蘭達成協議，並附帶警告，「有時候你不得不’動用武力」。

與此同時，美國駐耶路撒冷大使館以安全風險為由，允許非緊急工作人員及其家屬撤離以色列。

美國 10 年期公債殖利率跌至三個月低點，代表持有黃金這類不孳息資產的機會成本相對下降。

Streible 表示，黃金的下一個可能上漲目標是 5450 美元，關鍵支撐位在 5120 美元附近。

美國最新數據顯示，美國 1 月生產者價格指數 (PPI) 漲幅超越預期，暗示未來幾個月的通膨可能加速升溫。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場目前對美國聯準會(Fed)6 月降息 1 碼(25 個基點) 的機率定價約為 42%。

其他方面，香港統計處數據顯示，作為最大消費國的中國 1 月份經香港進口黃金淨額，較 12 月成長 68.7%。

中國人民銀行 (央行) 為了遏制人民幣升值，已經取消外匯遠期合約的 20% 準備金規定，藉此刺激更多美元買盤。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲 4.8%，報每盎司 92.60 美元，本月累計上漲 9.7%。
  • 現貨白金上揚 3.4%，報每盎司 2350.34 美元。
  • 現貨鈀金下跌 0.5%，報每盎司 1775.31 美元。

白金鈀金本月都上漲。


文章標籤

黃金金價貴金屬白銀銀價川普關稅伊朗地緣政治央行降息Fed聯準會

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金5262.691.46%
現貨白銀93.796.15%
現貨鈀金1778.50-0.34%
現貨白金2363.154.00%
美國10年公債殖利率4.045+0.30%
人民幣/美元0.1458-0.27%

