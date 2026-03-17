鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-17 12:40

傳奇投資人、橋水基金創始人達利歐（Ray Dalio）近日在個人專欄中警告，美國與伊朗在荷姆茲海峽的爭奪可能演變成一場「最終決戰」，這場衝突不僅將影響全球油價，也可能改變世界格局。

橋水達利歐：美國、伊朗在荷姆茲海峽的「決戰」將改變全世界。(圖：Shutterstock)

長期以來，達利歐多次預言美國霸權將走向終結。他近日在 Substack 發文指出，儘管人們普遍認為美國仍將在全球秩序中占據主導地位，但二戰以來的歷史事件累積效應，包括越南戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭及當前的伊朗戰爭，正威脅美國的全球領導地位。

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目前，部分市場觀察者密切關注油價與全球經濟的走向；達利歐則警告，一個「帝國」的終結可能已近在眼前。

荷姆茲海峽的重要性與影響

就這場伊朗戰爭而言，達利歐認為有一點是顯而易見、且幾乎所有人都達成共識的：一切都取決於誰來控制荷姆茲海峽。

達利歐指出，美國政府必須全力確保對荷姆茲海峽的控制，這將重申美國的力量，並維持外界對其的信心。

因為一旦伊朗成功封鎖這條世界最重要的海上通道，不僅美國及其海灣盟友將受挫，全球依賴海運石油的國家、世界經濟甚至整個國際秩序都可能遭到破壞。

達利歐強調，如果美國失敗、失去對荷姆茲海峽的控制權，將重演歷史上帝國崩潰的模式，例如 1956 年英國的蘇伊士運河危機、荷蘭帝國 18 世紀的衰落，或西班牙帝國 17 世紀的衰退。

另一方面，如果荷姆茲海峽落入伊朗手中，將使伊朗得以威脅美國在海灣地區的盟友，並影響全球經濟，美國總統川普則可能被視為挑起衝突而最終失敗，其個人及美國在該地區的聲譽都將受到重創。

「最終決戰」的衝突與全球影響

達利歐指出，無論通過何種協議，戰爭都難以真正結束，接下來的衝突可能進入「最終決戰」。

這場決戰規模可能非常龐大，並直接與間接影響將波及全球，包括貿易流動、資本流動，以及與俄羅斯、北韓、古巴、烏克蘭、歐洲、印度、日本等國的地緣政治發展。

達利歐提醒，國家的戰爭能力受多重因素影響，包括參戰數量、戰爭嚴重程度、內部政治穩定性及與盟國的關係。

他指出，美國不可能同時應對多場戰爭，而在全球高度連結的當下，戰爭如同流行病般迅速蔓延。

達利歐的歷史觀與「大周期」

達利歐透過回顧過去 500 年各大帝國的興衰以及其儲備貨幣的演變，認為有五股相互交織的重要力量，主導著全球貨幣體系、政治格局以及地緣政治秩序的變化。

長期債務週期； 與之相關的國內政治秩序與混亂週期； 與之相關的國際地緣政治秩序與混亂週期； 科技進步－既能改善生活，也能毀滅生活； 自然災害。

達利歐認為，中東局勢只是當前「大周期」中的一部分。他建議關注這五種力量的演進，以評估我們在大周期中的位置，並思考應對之道。