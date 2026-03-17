鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-17 11:28

多位知情人士透露，美國情報機構已向川普及其身邊一小圈核心人士通報稱，已故伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）生前對由其兒子接班一事抱持疑慮。

伊朗哈米尼憂兒子接班！美情報：認為穆吉塔巴「不夠聰明」、「不夠格」

根據《CBS》報導，分析顯示，哈米尼對其子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）可能掌權一事心存疑慮，因為他認為穆吉塔巴不夠聰明，不具備領導資格。

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據政府內部人士、情報部門人士以及總統身邊人士透露，收集到的資訊還表明，哈米尼知曉其子穆吉塔巴在個人生活方面存在一些問題。

現年 56 歲的穆吉塔巴在長期擔任父親親信幕僚多年後，在哈米尼死後由伊朗宗教神職人員委員會選為新任最高領袖。

此前，哈米尼在美國與以色列對伊朗開戰的首輪攻擊中，遭以色列飛彈擊中喪生。據報導，穆吉塔巴在那次攻擊中也受傷，但似乎仍留在父親的核心圈內。

川普、美國副總統范斯和其他高級官員都聽取了有關穆吉塔巴的情報簡報。

不過，在私下談話中，川普告訴身邊的人，他不知道有關穆吉塔巴的資訊是否重要，因為他認為，穆吉塔巴可能已經過世，伊朗目前實際上處於群龍無首的狀態。

白宮方面評估，目前實際掌控局勢的可能是伊斯蘭革命衛隊，這與該國自 1979 年革命以來一直存在的神權獨裁統治截然不同。

上週五，川普也公開暗示哈米尼對其兒子缺乏信任。他表示：「他們的第一層領導已消失，第二層也消失，現在第三層陷入困境，而且這個人甚至不是父親想要的接班人。」

川普形容新任最高領袖「無足輕重」，將成為伊朗無法接受的領導人，並暗示希望對伊朗下一任領袖有所監督。

上週五，美國聯邦政府懸賞 1000 萬美元，徵集有關穆吉塔巴和其他九名伊朗重要官員下落的資訊。

穆吉塔巴是自 1979 年伊朗革命以來，伊朗第三位最高領袖，前兩任分別為其父哈米尼及霍梅尼（Ruhollah Khomeini）。父子之間的繼承尤其引人注目，因為當年革命推翻了世襲君主制度。