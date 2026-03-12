鉅亨網編譯段智恆 2026-03-12 20:00

《彭博》周四 (12 日) 報導，一款名為 OpenClaw 的自主型人工智慧 (AI) 代理軟體近期在中國迅速走紅，不僅科技企業紛紛導入，民間用戶也掀起安裝熱潮。這股突如其來的「OpenClaw 狂熱」正考驗北京在推動人工智慧發展與維護資料安全之間的政策平衡。

「養龍蝦」AI狂潮席捲中國！北京監管壓力升溫(圖：REUTERS/TPG)

近幾週，中國科技企業與一般消費者爭相嘗試這類「代理 AI」(Agentic AI) 工具。在熱潮最高峰時，甚至出現數百人排隊聚集於深圳一間科技門市，只為尋求協助安裝該軟體。

然而，這款源自海外的 AI 工具迅速普及，也引起官方警覺。知情人士透露，中國中央政府本周三已向國營企業與政府機構發出警告，要求避免在辦公電腦上安裝 OpenClaw。

中國正全力爭取成為全球人工智慧領導者，並積極推動 AI 技術在各產業與日常生活中的應用，希望藉此帶動產業轉型。但 OpenClaw 的快速擴散也凸顯，北京在鼓勵技術創新的同時，仍必須顧及資料安全與社會穩定等敏感議題。

Trivium China 科技政策研究主管謝弗 (Kendra Schaefer) 指出，中國監管機構通常會迅速回應新興技術帶來的風險，但 OpenClaw 與其他代理型 AI 工具的普及速度仍遠遠超過監管步伐。

OpenClaw 熱潮席捲企業與地方政府

OpenClaw 是一款開源自主 AI 代理工具，由奧地利開發者推出，今年開始進入主流市場。該軟體能自動完成多種日常工作，例如整理電子郵件、管理行程甚至辦理航班報到。

在中國，安裝這類 AI 代理軟體的行為甚至被暱稱為「養龍蝦」(Raising Lobsters)。

不過，OpenClaw 需要存取大量個人資料並可與外部系統通訊，這也可能帶來資安風險，例如外部入侵或資料外洩。

中國大型電動車製造商奇瑞汽車 (Chery Automobile) 董事長尹同躍表示，在 OpenClaw 熱潮出現時，他曾要求員工暫緩安裝該軟體，待公司完成相關培訓後再評估使用。

他在接受《彭博》採訪時表示：「我告訴大家先不要急著安裝，我們之後會安排專門培訓。我們應該願意接受新事物，但不能盲目跟風，否則可能帶來難以想像的風險。」

監管與就業壓力同步浮現

北京過去曾多次警告，外國勢力可能透過資料平台蒐集敏感資訊，包括地理空間或基因資料。OpenClaw 的迅速普及，正讓政府加快思考監管措施。

與歐盟不同，中國至今並未制定全面性的 AI 法律，而是自 2022 年以來採取逐步式監管，例如推出演算法推薦規範與深偽內容管理制度。去年中國更成為全球首個要求 AI 生成內容必須標示來源的政府。

卡內基國際和平基金會 (Carnegie Endowment for International Peace) 研究員希漢 (Matt Sheehan) 表示，各國政府在 AI 監管上都面臨同樣挑戰：技術發展速度太快，使得法規往往在完成制定前就已過時。

目前中國尚未針對 OpenClaw 這類 AI 代理工具推出專門法規，例如如何界定 AI 代理行為的責任歸屬。中國工業和資訊化部旗下研究機構中國信息通信研究院表示，將於 3 月底開始測試這類 AI 代理系統的可信度，並制定相關技術標準。

在中國江門市任教的教師 Ryan Xie 表示，他已利用 OpenClaw 協助製作簡報與填寫表格等重複性工作，但仍對安全問題保持警惕，因此會透過 Docker 容器或 Sandbox 環境限制該軟體的權限。

北京已設定目標，希望到 2030 年核心數位經濟產業增加值占國內生產毛額 (GDP) 比重由去年的 10.5% 提升至 12.5%。然而 AI 技術快速發展，也可能帶來新的社會挑戰。

中國正面臨就業市場壓力，青年失業率過去半年一直維持在 15% 以上。AI 自動化可能取代部分工作，也使政府必須提前思考如何因應潛在的勞動市場衝擊。