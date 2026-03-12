鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-12 21:00

中東戰事持續升溫、荷姆茲海峽航運幾乎停滯之際，美國能源部長萊特 (Chris Wright) 周四 (12 日) 表示，美國海軍目前仍未準備好為油輪提供護航，但預計最快可能在本月底具備相關能力。他同時指出，儘管市場憂心衝突擴大可能推升油價，但原油價格衝上每桶 200 美元的可能性不高。

萊特周四接受《CNBC》採訪時表示，美軍目前仍將主要軍事資源集中於打擊伊朗的軍事能力與相關軍工產業，因此暫時無法派遣海軍護送油輪通過荷姆茲海峽。他指出：「這件事很快會發生，但現在還不行。我們目前還沒有準備好。」

他表示，美軍正著手規劃相關行動，預期到本月底可能具備護航能力。萊特透露，他稍晚將前往五角大廈與國防部討論相關安排。

荷姆茲海峽是波斯灣唯一的出入口，在戰爭爆發前，全球約 20% 的石油消費需經由該水道運輸。由於船東擔心遭到伊朗攻擊，目前油輪航運幾乎全面停擺。能源顧問機構 Rapidan Energy 與 Wood Mackenzie 分析指出，這次封鎖已造成全球石油市場史上最大規模的供應干擾。

在供應緊張之下，國際油價持續走高。布蘭特原油價格本周四一度觸及每桶 100 美元。稍晚在市場交易中仍上漲約 7%，報每桶 98.64 美元。油價上漲的背景包括波斯灣商船遭襲以及伊朗與美國、以色列之間衝突升級。周四稍早，兩艘油輪在伊拉克港口遭疑似伊朗武裝船隻攻擊並起火，也進一步推升市場緊張情緒。

面對市場對油價飆升的擔憂，萊特在接受《CNN》採訪時表示，原油價格「不太可能」衝上每桶 200 美元。他指出，目前美方仍專注於軍事行動與解決衝突問題。

伊朗方面則持續警告油價可能大幅上漲。德黑蘭「哈塔姆安比亞中央司令部」(Khatam al-Anbiya)軍事指揮部發言人左弗卡里 (Ebrahim Zolfaqari) 本周三表示，若衝突持續升級，油價可能升至每桶 200 美元，並警告區域安全惡化將衝擊能源市場。

為緩解供應衝擊，國際能源署 (IEA) 本周三宣布，超過 30 個國家將協調釋放 4 億桶戰略石油儲備，以穩定市場供應，其中約 40% 將來自全球最大產油國美國。美國將從戰略石油儲備 (Strategic Petroleum Reserve) 釋放 1.72 億桶原油。

這次行動是史上最大規模的緊急石油儲備釋放，但由於波斯灣安全局勢仍高度不穩，市場波動仍未明顯緩解。