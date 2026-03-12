鉅亨網編譯段智恆 2026-03-12 19:31

中國再出手！必和必拓鐵礦石禁令兩周二度升級 供應拉警報(圖：REUTERS/TPG)

三名知情人士透露，負責統一採購鐵礦石的中國國營企業中國礦產資源集團 (China Mineral Resources Group, CMRG)(002738-CN) 已在周四通知國內鋼廠與貿易商，自下周起不得提領存放在港口的「Newman 粉礦」(Newman fines)鐵礦石。該產品是必和必拓最常見、也是市場流通量較大的粉礦品項之一。

不過，知情人士指出，已在港口等待提領的貨物仍可在未來五個工作日內完成交付。由於議題敏感，相關人士均要求匿名。

中國過去半年已逐步收緊對必和必拓鐵礦石的採購限制，此舉被視為北京在與鋼廠談判 2026 年鐵礦石合約條款時施加的壓力措施。此前，中國已於去年 9 月禁止採購「Jimblebar 粉礦」，並在 11 月進一步限制 Jinbao 鐵礦石產品。

上週中國方面曾要求鋼廠與貿易商減少購買 Newman 粉礦、Newman 塊礦 (Newman lumps) 與 Mac 粉礦等品項的新貨，但仍允許提領已存放於港口的庫存。

然而本周新的禁令進一步收緊可提領的產品範圍，目前僅允許提領港口庫存中的 Newman 塊礦與 Mac 粉礦，顯示中國正逐步縮小必和必拓鐵礦石在國內市場的流通範圍。

市場對供應可能收緊的憂慮也推升價格。新加坡交易所 (SGX)4 月鐵礦石期貨價格周四下午交易時段一度上漲逾 3%。