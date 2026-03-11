鉅亨網編譯段智恆 2026-03-12 03:30

《彭博》周三 (11 日) 報導，日本政府宣布將釋出約 8,000 萬桶戰略石油儲備，以因應中東戰事引發的能源供應衝擊與油價上漲壓力。日本首相高市早苗表示，政府將率先釋出部分石油儲備，以穩定能源市場並減輕國內通膨壓力。

高市早苗透過《NHK》表示，日本將從民間企業持有的石油庫存釋出相當於約 15 天消費量的石油，同時從國家戰略儲備中釋出約 1 個月的石油需求量。相關釋放行動最快將於 3 月 16 日開始。

日本宣布釋油之際，國際能源總署 (IEA) 稍早已同意釋出創紀錄的 4 億桶戰略石油儲備，以因應伊朗戰爭引發的全球能源供應衝擊。日本政府表示，支持 IEA 成員國採取集體行動穩定能源市場，但尚未說明此次日本單方面釋油行動將如何與 IEA 集體釋油措施協調。

中東戰事升溫後，全球能源市場出現劇烈波動。衝突導致荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運受到干擾，而該海峽平時約承載全球五分之一的石油運輸量，是全球最重要的能源運輸通道之一。

資源匱乏的日本高度依賴中東能源供應，因此特別容易受到能源供應中斷影響。儘管日本目前戰略石油儲備相當於約 254 天的國內需求，但若中東衝突持續並導致荷姆茲海峽航運受阻，長期供應風險仍可能逐步侵蝕這些庫存。

日本經濟產業省預估，中東原油運輸量可能自 3 月 20 日後顯著下滑。政府因此計畫從 3 月底開始釋出約一個月的國家戰略儲油，同時將動用既有基金提供石油產品補貼，以抑制能源價格上漲對民生造成的衝擊。

目前日本全國平均汽油價格約為每公升 161.8 日元，政府希望透過相關補貼措施，將油價維持在每公升約 170 日元左右。

分析人士指出，若原油供應持續受阻並推升油價，日本經濟恐面臨停滯性通膨風險。普全球市場情報 (S&P Global Market Intelligence) 首席經濟學家 Harumi Taguchi 表示，原油供應減少不僅會推高能源價格，也可能帶來實際供應短缺，進一步衝擊經濟活動。

此外，油價上漲與經濟放緩可能使日銀 (日本央行 / BOJ) 推動貨幣政策正常化的計畫變得更加複雜。若通膨壓力升高且經濟成長放緩，日本政府可能被迫透過擴大財政支出來減輕衝擊。