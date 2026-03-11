鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-12 06:45

伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 週三 (11 日) 表示，結束目前美國、以色列與伊朗之間衝突的唯一方式，是承認伊朗的「合法權利」，並提供防止「未來侵略」的堅定國際保證。

裴澤斯基安在社群平台 X 發文指出，他已與俄羅斯與巴基斯坦領導人通話，並在對話中重申伊朗致力於維護地區和平的立場。

他表示，這場衝突是由「猶太復國主義政權與美國」所引發，而要真正結束戰爭，唯一的方式是承認伊朗的正當權利，並對戰爭造成的損失進行賠償，同時建立具約束力的國際機制，以確保未來不再發生類似攻擊。

(圖片：裴澤斯基安 X)

自 2 月 28 日以色列與美國對伊朗發動聯合攻擊以來，中東局勢持續升級。伊朗官方表示，衝突至今已造成超過 1 萬人受傷，逾 1,200 人死亡，其中包括當時的伊朗最高領袖哈米尼。

德黑蘭隨後以無人機與飛彈發動反擊，攻擊目標包括以色列、約旦、伊拉克以及駐有美軍資產的波灣國家。

美國中央司令部週三發表聲明，警告伊朗平民避免靠荷姆茲海峽沿岸由伊朗海軍使用的港口設施。

美國總統川普表示，美國已擊沉 28 艘伊朗布雷船，已擊沉 58 艘伊朗海軍艦艇，摧毀伊朗海軍。

伊朗武裝部隊「哈塔姆・安比亞中央司令部」發言人週三則表示，荷姆茲海峽始終牢牢掌握在伊朗手中，相關海域的控制權毫無疑問。

他同時指出，伊朗方面對「伊斯蘭抵抗軍」所展開的行動表達讚賞，稱這些勇敢且有效的打擊，正是伊朗此前大規模飛彈與無人機攻勢的延續，顯示相關軍事行動仍在持續推進。