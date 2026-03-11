鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-12 07:00

開源 AI 智能體軟體 OpenClaw 正在中國掀起一場席捲全民的「養龍蝦」熱潮，令全世界為之震驚。

震撼全球！中國全民封養「龍蝦」 高盛震驚MinMax奇蹟：沒看過IPO兩個月飆740%(圖:shutterstock)

高盛集團 (GS-US) 亞洲股票銷售聯席主管 Philip Sun 最新指出，中國幾乎人人都在「養龍蝦」，中國人擁抱 AI 的速度和熱情，實在令人嘆為觀止。

他表示，中國 AI 公司 MiniMax 創下了他的個人紀錄，從未見過一個 IPO 在兩個月內股價飆升 740%,，背後的驅動力與席卷中國的「養龍蝦」狂潮密不可分。

與此同時，美國 Reddit 論壇上一篇關於深圳騰訊總部門口排起長龍的帖子獲得逾千點讚，評論區裡擠滿了目瞪口呆的外國網友。

Sun 周三 (11 日) 向客戶發出備忘錄，開篇即引爆市場。他寫道：「MiniMax 為我創造了個人紀錄。我承銷過這麼多起亞洲 IPO，從沒見過一檔股票在兩個月內漲 740%。」

MiniMax 今年 1 月以每股 165 港元掛牌，周三來到 1220 港元。同期，另一家 AI 公司智譜上市兩個月漲幅也達 560%。

Sun 強調，這股熱情已滲透至普通投資者，他接觸的年輕投資者幾乎人手好幾隻「龍蝦」，一隻總結新聞、一隻分析投資情緒，甚至還有「監工龍蝦」負責監督其他 AI 工作。

讓 Sun 感慨的不只是股價，更是深圳街頭的畫面。騰訊員工在總部外擺攤，免費幫路人安裝 OpenClaw。這款由奧地利程式設計師開發的開源 AI 智能體，圖標是一隻龍蝦。

不同於普通聊天機器人，OpenClaw 能像「數位員工」一樣，24 小時不間斷地幫用戶清理電子郵箱、處理文件、寫程式碼。

AI 晶片巨擘輝達執行長黃仁勳日前更表示，OpenClaw 可能是「有史以來最重要的單一軟體發布」。

在深圳安裝現場，隊伍綿延百公尺，年齡層涵蓋大學生、上班族乃至退休工程師，有人甚至推著露營車載著電腦前來。短短數小時，工程師們便完成了數百台設備的部署。

這股熱潮迅速蔓延至全中國，北京、上海、杭州的分享會場場爆滿，門票被炒至數百元。在閒魚、小紅書等平台上，「上門裝龍蝦」的服務應運而生，報價從幾十到幾百元不等，仍供不應求。據稱，有創業者僅靠此項服務，一周便賺取十幾萬元。

分析認為，這股熱潮源於四大因素的疊加。

統一的國家敘事：AI 在中國被定位為經濟成長的機遇，寫入五年規劃和政府工作報告，社會共識強。

入門門檻極低：OpenClaw 開源免費，中國雲端廠商提供「一鍵安裝」，普通用戶掃碼即可「養蝦」。

平台生態強大：企業微信、釘釘、飛書等國民級應用迅速接入，將 AI 助手嵌入數億人的日常工作流。

地方政策機級：深圳、蘇州、無錫等地在熱潮興起數日內，便推出專項補貼政策，扶持「一人公司」和創業者。

「養龍蝦」熱潮也引發了對安全和風險的審慎思考。中國工信部已發出安全預警，指出 OpenClaw 在默認配置下存在較高風險，恐導致數據洩露或系統被控制。專家提醒，用戶在享受便利的同時，必須注意權限管理和安全審計。

與此同時，資本市場已開始冷靜評估。中國 A 股和港股的算力、大模型概念股在經歷暴漲後出現分化，市場正從狂熱回歸理性，關注點轉向可持續的商業模式和實際獲利能力。

從某種意義上說，OpenClaw 在中國的演變，已從一個技術專案，成為觀察中國數位經濟活力的一個縮影。