〈美股盤後〉中東戰火推升油價 川普將釋戰略儲油 道瓊標普連二黑

2026-03-12

中東戰火推升油價 川普將釋戰略儲油 道瓊標普連二黑 (圖：REUTERS/TPG)

道瓊收黑超 280 點，標普小跌約 0.1%，那斯達克指數微升 0.08%，費半指數走高 0.63%，表現相對穩定。

市場情緒主要受到中東局勢升溫影響。隨著美伊戰爭持續，全球能源市場出現劇烈波動。週三稍早傳出有三艘船隻在荷姆茲海峽遭到攻擊，引發市場對航運安全與能源供應的擔憂，油價隨即走高。

西德州中質原油期貨升破每桶 87 美元，布蘭特原油也突破每桶 89 美元。此前油價在本週初一度逼近每桶 120 美元，顯示市場對供應中斷的憂慮仍然強烈。

為穩定市場供應，國際能源總署 (IEA) 宣布將釋放 4 億桶戰略石油準備，為有史以來規模最大的緊急釋放石油行動。

美國總統川普暗示，可能動用美國戰略儲油緩解飆升的油價。他亦準備動用冷戰時期的法律權力，為恢復加州南部近海石油生產鋪路，以緩解能源危機。

數據方面，美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.3%，年增 2.4%，與市場預期一致。該數據顯示通膨整體仍保持溫和，但尚未完全反映近期油價快速上漲的影響。

另一方面，美元指數升破 99 關口，顯示資金持續流向避險資產。分析人士指出，強勢美元、油價上升與地緣政治風險升溫，正對全球股市形成巨大壓力。

美股週三 (11 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 289.24 點，或 0.61%，報 47,417.27 點。

那斯達克指數上漲 19.03 點，或 0.08%，報 22,716.14 點。

S&P 500 指數下跌 5.68 點，或 0.08%，報 6,775.80 點。

費城半導體指數上漲 49.45 點，或 0.63%，報 7,914.57 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 8.21 點，或 0.05%，報 15,010.64 點。

美股 11 大板塊中必需消費跌 1.29%、房地產跌 1.12%，金融與公用事業同步下滑，能源股逆勢大漲。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭走勢依舊分歧。Meta (META-US) 漲 0.12%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.01%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.54%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.78%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.15%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.88%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.32%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.60%。

企業新聞

AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週三股價收紅 0.69% 至每股 186 美元。輝達宣布推出新一代大型語言模型「Nemotron 3 Super」，主打支援快速發展的「代理人工智慧」(Agentic AI) 應用。

特斯拉 (TSLA-US) 揚升 2.15% 至每股 407.82 美元，特斯拉執行長馬斯克宣布特斯拉與 xAI 聯手開發「Digital Optimus」AI 系統，目標打造可自動執行軟體任務的 AI 代理平台，該系統理論上可「模擬一家完整軟體公司」，自動完成程式開發與複雜工作流程，顯示馬斯克正加速整合旗下 AI 版圖。

Meta (META-US) 收紅 0.12% 至每股 654.86 美元，Meta 發布四款全新 AI 晶片，屬於其「Meta Training and Inference Accelerator(MTIA)」系列，加劇與輝達和 AMD 的業務競爭。

甲骨文 (ORCL-US) 狂飆 9.19% 至每股 163.12 美元，這家雲端運算公司第三季獲利與營收均超出分析師預期，而本季財測與市場預期一致。

Nebius (NBIS-US) 暴漲超 16% 報每股 112 美元。這家人工智慧雲端公司宣布與輝達建立戰略合作夥伴關係，其中包括輝達投資 20 億美元。

華爾街分析

摩根士丹利財富管理經濟學家 Ellen Zentner 表示，儘管市場預期可能釋放戰略儲油以緩解油價壓力，但地緣政治不確定性仍使油價存在上行風險，這也意味著聯準會 (Fed) 在降息問題上可能持續保持謹慎態度。

Annex Wealth Management 經濟學家 Brian Jacobsen 指出：「2 月通膨數據原本朝著正確方向發展，但隨著中東衝突爆發，市場趨勢正在發生變化。」

美國外交關係委員會前主席 Richard Haass 表示，隨著中東衝突升溫，市場可能面臨持續數年的「地緣政治風險溢價」。他指出，在伊朗問題與地區安全局勢出現明確解決方案之前，能源價格中可能持續包含額外的風險溢價。