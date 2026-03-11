鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-12 07:11

《MarketWatch》報導，在中東衝突持續之際，周三 (11 日) 出現了迄今為止最強力的一項行動，以確保全球原油供應充足，但大宗商品專家柯里 (Jeff Currie) 表示，國際能源署 (IEA) 決定從儲備中釋出史無前例數量的原油，仍無法阻止油價上漲。

現任凱雷集團 (Carlyle Group) 能源部門策略長的柯里接受《彭博》採訪時表示，「沒有任何政策回應能阻止這波原油上漲——完全沒有。」

‌



油市交易員周三的反應似乎也顯示，他們並不相信釋放儲備能緩解供應緊張。美國西德州原油 (WTI)4 月期貨價格上漲 4.6%，收在每桶 87.25 美元，布蘭特原油 (Brent)5 月期貨上漲 4.8%，收在每桶 91.98 美元。

柯里在訪談中表示，伊朗衝突已擾亂全球供應鏈。船隻停在錯誤的位置，相關船舶的保險合約被取消，同時沙烏地阿拉伯、伊拉克與阿拉伯聯合大公國等地的石油生產也已停擺。

他談到，「這些破壞需要數個月才能逐步恢復。」

柯里補充指出，在 IEA 決定釋放儲備後，「流量」才是關鍵。他估計，儲備每天最多只能釋出約 200 萬桶石油，因此 IEA 宣布釋放的 4 億桶原油可能需要約 200 天才能全部流入市場。