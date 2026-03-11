鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-12 06:19

美國總統川普週三 (11 日) 對伊朗在荷姆茲海峽布設水雷的報導表示懷疑，同時強調目前對伊朗戰事可能很快結束。不過，在衝突持續升高之際，該海域的航運安全仍受到高度關注，

川普在白宮接受媒體提問時，被問及伊朗是否已在荷姆茲海峽布設水雷時表示：「我們認為沒有。」

他的說法與路透稍早引述知情人士的報導有所出入。該報導指出，伊朗已在這條全球重要能源航道部署約十餘枚水雷。

儘管局勢緊張，川普仍鼓勵美國石油企業繼續使用荷姆茲海峽航線。當被問及美國公司是否應繼續通過該海域時，他回應說：「他們應該這麼做。」

川普並未提出戰爭結束的明確時間表，只表示「我們還沒完成」，並稱美方需要持續採取目前的行動。

川普稍早在接受 Axios 訪問時也表示，戰事可能很快結束，理由是伊朗「幾乎已沒有什麼目標可打」。

不過，美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 隨後指出，目前並沒有針對徹底擊敗伊朗的具體時間表。

隨著戰事升溫，美軍也加強安全警示。

美國中央司令部週三透過社群媒體提醒民間船隻與人員，應「立即避開所有伊朗海軍部隊正在活動的港口設施」，相關地點位於荷姆茲海峽沿線。

能源市場方面，為因應中東局勢對供應可能造成的衝擊，國際能源署 (IEA) 已同意釋放 4 億桶緊急石油儲備。這一規模超過 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後各會員國釋放的 1.82 億桶儲備。全球原油每日消費量目前略高於 1 億桶，而波灣產油國至今已被迫減產約 6%。

同時，荷姆茲海峽附近的航運安全也出現新的緊張跡象。