鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-10 00:15

《南華早報》週一 (9 日) 獨家報導，，美國總統川普預計於本月底訪問中國，但因行程緊湊與安全考量，此行將僅限於北京，不會安排前往其他城市。

消息人士透露，美國政府派出的「先遣團」已於 3 月初抵達北京，負責協調川普峰會相關細節，目前雙方籌備工作已進入最後階段，會談與安全安排正緊鑼密鼓敲定。

據了解，中方最初曾考慮讓川普此次訪問行程涵蓋多個城市，包括在北京會晤後再前往上海，模式類似近期英國與加拿大領導人訪華的安排，但有消息人士表示，由於川普行程十分緊湊，最終難以安排第二個城市的訪問。

白宮方面表示，川普將於 3 月 31 日至 4 月 2 日訪問北京。若成行，這將是自 2017 年以來，在任美國總統首次訪問中國。

知情人士指出，儘管近期美國與以色列對伊朗發動空襲，引發區域緊張，但對川習會的籌備影響「非常有限」。雙方普遍認為，美中關係仍是當今全球最重要的雙邊關係之一，兩國領袖都希望能夠面對面會晤。

此次空襲行動導致伊朗最高領袖哈米尼身亡，也被視為今年美國第二次對中國重要夥伴國採取軍事行動。此前，美國今年 1 月曾逮捕委內瑞拉總統馬杜洛。北京對相關事件的回應，目前主要仍停留在外交聲明層面。

另一名消息人士也證實，川普訪華期間只會停留在北京，美國籌備團隊已在當地展開密集準備。他表示，除了時間因素外，安全也是重要考量，「增加第二個城市將提高安全風險，也會帶來複雜的後勤問題，因此雙方同意把行程集中在北京。」

該人士指出，川普仍有機會在今年 11 月亞太經合組織 (APEC) 峰會期間前往深圳，因此沒有必要急於在此次訪問中安排更多城市。